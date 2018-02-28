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戴姆勒新工厂2019年投产：逐步迈向工业4.0

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-28 23:00

据外媒报道，戴姆勒将于2019年投入生产奔驰S级以及奔驰EQ系列旗舰级电动车，这个汽车制造工厂将占地30个足球场的大

据外媒报道，戴姆勒将于2019年投入生产奔驰S级以及奔驰EQ系列旗舰级电动车，这个汽车制造工厂将占地30个足球场的大小。官方表示这家工厂对于汽车制造行业将具有跨时代意义，也是戴姆勒集团走向工业制造4．0的里程碑。

据了解，戴姆勒辛德芬根工厂将采用数字化生产流水线，利用无线射频技术（RFID）让生产供应链、库存跟踪、制造控制等流水线环节达到最高效率，同时加入大数据和人工智能预测，提前预判生产设备的维修和养护，从而避免生产的中断，加大整体的生产效率和成本控制。

通过数字化和全自动流水线的生产方式，戴姆勒的新工厂也为环保方事业作出诸多贡献。比如二氧化碳的排放相比传统流水线将减少75％，同时工厂还将搭建一个光伏电站，每年可以实现5000兆瓦的再生电能供给。

戴姆勒表示，未来除奔驰S级以及奔驰EQ系列电动车外，如果奔驰E级轿车市场需求增加，也将在这条生产线生产。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210045-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:戴姆勒数字工厂

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