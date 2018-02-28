2018年中国随车起重机行业发展现状分析

我国随车起重机生产起步于20世纪70年代，至该年代末品种还比较单一，生产规模也极小；80-90年代，品种逐渐增多，产量也缓慢增长；进入21世纪尤其是近些年来，国

随车起重机在20世纪四五十年代诞生于欧洲。目前世界知名的生产企业，欧洲的有瑞典的HIAB，意大利的FASSI、FERRARI、HEILA，奥地利的PALFINGER，德国的TIRRE等；亚洲有日本的加藤、多田野、尤尼克、古河美洲有GROVE等。

这些随车起重机企业逐渐形成了功能多元化、品种系列化、机电液控制一体化的产品体系，具有系列全、力矩大、功能多、操作简单、安全性能高等特点，其最大起重质量超过60t，吊臂长度超过30m，最大起重力力矩超过100Kn？m。

我国随车起重机生产起步于20世纪70年代，至该年代末品种还比较单一，生产规模也极小；80-90年代，品种逐渐增多，产量也缓慢增长；进入21世纪尤其是近些年来，国内市场显示出较快增长势头，但市场需求总量相比市场潜力仍然很低。

21世纪初，国内随车起重机生产企业约有十几家，近几年又有多家涉足（如华菱星马、扬州海沃等），目前主要生产企业有徐工集团、石煤机械、长治清华机械、武汉汽车起重机、韶关起重机等；而随车起重运输车生产（改装）企业已有七八十家之多。

国内市场：2017年中国随车起重机销量大幅增长，行业逐渐回暖

我国随车起重机的销量从2006年开始大幅增长，2008年经济危机导致2008年以及2009年的市场增速放缓，之后承着经济回暖以及积极的经济政策拉动，随车起重机市场重新步入高速增长，2012年我国随车起重机销量为10130台。

2015年国内经济增速下行压力增大，经济结构调整阵痛加剧，内外需形势严峻，对工程机械行业造成了较大的挑战。与建筑机械高度相关的房地产行业持续下行，工程起重机械首当其冲。

据工程机械工业协会数据统计，2015年我国起重机总销量为19020台，比2014年减少7668台，同比下滑28.73%。相对于2014年的8.04%来说，降幅进一步扩大。

与此同时，在销量上占有很大优势的随车起重机在2015年也出现了大幅的下滑，与2014年的11042台量相比，减少2873台，降幅高达26%。

据工程机械工业协会数据统计，2016年1-12月纳入统计的17家主要随车起重机生产企业累计销售随车起重机7832台，同比减少235台，下降3.13%，降幅大大收窄，前三季度中，仅4月份实现正增长。其中，2016年12月随车起重机销量为724台，同比增加249台，增长52.4%。

2016年1-12月随车起重机整机累计销售2568台，同比增加182台，增长159.6%；2016年1-12月随车起重机上车累计销售428台，同比增加67台，增长18.6%。

据工程机械工业协会数据统计，2017年1-11月随车起重机生产企业累计销售随车起重机10233台，同比增加3028台，增长42.2%，其中11月份涨幅最低，同比增长4.6%，其余月份均出现大幅增长。

图表1：2005-2017年中国随车起重机销量变化（单位：台，%）

资料来源：中国工程机械工业协会 前瞻产业研究院整理

从我国起重机的销售结构变化来看，2016年1-12月汽车起重机累计销售7817台，约占总销量的46.81%；2016年1-12月履带起重机累计销售792台，约占总销量的4.74%；2016年随车起重机累计销售7832台，约占总销量的46.90%；2016年1-12月轮胎起重机累计销售257台，约占总销量的1.54%。

2017年1-11月随车起重机累计销售10233台，约占总销量的34.0%。

图表2：2016-2017年中国起重机销量结构对比图（单位：%）

资料来源：中国工程机械工业协会 前瞻产业研究院整理

从我国随车起重机工业增加值的变化情况来看，根据工程机械工业协会数据，2011年是随车起重机工业增加值增长最快的年份，达到112.21%。2015年，随车起重机行业工业增加值为11.40亿元，同比下降10.89%。2017年我国随车起重机工业增加值在12.57亿元左右。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210046-1.html

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