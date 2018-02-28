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T-Mobile承诺今年在美30个城市建5G网络，明年商用

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-28 23:03

T-Mobile承诺今年在美30个城市建5G网络，明年商用,at&t 运营商 t-mobile 5g

（原标题：T-Mobile promises 30 '5G-ready' cities this year, but no actual 5G）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息，当AT&T和Sprint大肆宣传它们的5G推广计划时，T-Mobile美国并未打算做一个看客。T-Mobile已经公布了初期的5G部署策略，而且消费者可以期待在公司完成2020年全国网络铺设的目标之前就享受到5G服务。

T-Mobile承诺今年在美30个城市建5G网络，明年商用

T-Mobile计划2018年在30座城市中建设千兆级别的网络。达拉斯、拉斯维加斯、洛杉矶和纽约市将在2019年年初享受到真正的5G网络服务。而且T-Mobile承诺将实现网络的真正提升，而不是借助热点路由器或者修复家庭带宽。

AT&T和Verizon预计将在2018年年底成为第一批提供5G网络服务的公司，但是T-Mobile认为这项服务暂时与大多数人没有什么关系，数月后他们才能够通过笔记本或者平板电脑享受到5G服务，而且信号覆盖将更加一致。

此外当AT&T公布了计划推行5G网络的第一批城市名单之后，事实上也就默认了消费者需要等到2019年才能享受到5G网络的覆盖。Sprint公司的目标也是2019年。换句话说，包括T-Mobile在内的大多数公司更多的是在争夺口头上的第一，而不是提出令人满意的承诺。

这些网络运营商所面临的真正挑战在于如何提供完善的5G服务。T-Mobile推广的600MHz网络拥有一定的优势，即使与LTE现在使用的700 MHz网络相比也拥有更长的范围和更好的整体覆盖程度。然而，那些网络服务只能够在部分区域享受到。这就需要运营商们部署足够的基站而且能够确保5G网络能达到消费者所预期的覆盖率和高性能。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210047-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:5G运营商AT&TT-Mobile

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