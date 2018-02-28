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日本乐天将发行乐天币，可用于购买自家商品

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-28 23:04

日本乐天将发行乐天币，可用于购买自家商品,乐天币 亚马逊 区块链技术

（原标题：Rakuten will roll its $9B loyalty program into a new blockchain-based cryptocurrency, Rakuten Coin）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息 科技网站TechCrunch报道称，乐天将发行基于区块链技术的新型加密货币―“乐天币”（Rakuten Coin）。

报道称，2016年，亚马逊的日本对手乐天收购了此前注资的比特币钱包公司Bitnet，帮助发展其区块链技术和产品应用。今天，见证了此项收购的“开门红”。基于区块链技术和此前已有的乐天超级积分，乐天在全球范围内激励用户使用“乐天币”，用户可在乐天旗下跨店使用“乐天币”。

据悉，乐天首席执行官三木谷浩史（Hiroshi “Mickey” Mikitani）在巴塞罗那世界移动通信大会上宣布发行“乐天币”，并将其描述为“无国界”货币。但对发行日期，乐天首席执行官和新闻发言人均只字不提。

报道称，乐天此举紧跟近期各大公司纷纷调整加密货币策略浪潮。加密货币因“管控真空”而暴涨暴跌，其基础技术区块链技术则引起各方密切关注。

报道称，乐天发行“乐天币”有两个考量：一是，当他们买进法定货币时，通过降低汇率或减少债券发行的方法刺激全球消费交易。二是，当前由于“兑现”缺失，人们对加密货币有所“冷落”，如今，消费者可使用“乐天币”享受现实服务，提高加密货币关注度。

有趣的是，亚马逊在加密货币领域仍“纹丝不动”。分析人士认为，此前，亚马逊买下三个跟加密货币相关的域名，后续亚马逊应会有所行动。

报道称，乐天积分系统在刺激消费者消费。无论是您每次的购物，还是对乐天服务的享受，亦或是使用乐天自己的移动通信网络、手机运营商业务，都是超级积分项目刺激消费的方式。

此外，“乐天币”的运行逻辑是要镶嵌在乐天产业链中，一部分是与超级积分项目挂钩，另一部分仍是未知。

乐天首席执行官三木谷浩史（Hiroshi “Mickey” Mikitani）强调，“乐天和亚马逊完全不同”，“我们的基本理念是‘繁殖’零售商和商人，我们不想隔断消费者与零售商，反而想使双方相互刺激，这才是我们的哲学，发展的社会并不只需要便利”。（编译：Alyssa）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210048-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:亚马逊区块链技术乐天币

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