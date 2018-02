日本乐天将发行乐天币,可用于购买自家商品

(原标题:Rakuten will roll its $9B loyalty program into a new blockchain-based cryptocurrency, Rakuten Coin)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息 科技网站TechCrunch报道称,乐天将发行基于区块链技术的新型加密货币—“乐天币”(Rakuten Coin)。

报道称,2016年,亚马逊的日本对手乐天收购了此前注资的比特币钱包公司Bitnet,帮助发展其区块链技术和产品应用。今天,见证了此项收购的“开门红”。基于区块链技术和此前已有的乐天超级积分,乐天在全球范围内激励用户使用“乐天币”,用户可在乐天旗下跨店使用“乐天币”。

据悉,乐天首席执行官三木谷浩史(Hiroshi “Mickey” Mikitani)在巴塞罗那世界移动通信大会上宣布发行“乐天币”,并将其描述为“无国界”货币。但对发行日期,乐天首席执行官和新闻发言人均只字不提。

报道称,乐天此举紧跟近期各大公司纷纷调整加密货币策略浪潮。加密货币因“管控真空”而暴涨暴跌,其基础技术区块链技术则引起各方密切关注。

报道称,乐天发行“乐天币”有两个考量:一是,当他们买进法定货币时,通过降低汇率或减少债券发行的方法刺激全球消费交易。二是,当前由于“兑现”缺失,人们对加密货币有所“冷落”,如今,消费者可使用“乐天币”享受现实服务,提高加密货币关注度。

有趣的是,亚马逊在加密货币领域仍“纹丝不动”。分析人士认为,此前,亚马逊买下三个跟加密货币相关的域名,后续亚马逊应会有所行动。

报道称,乐天积分系统在刺激消费者消费。无论是您每次的购物,还是对乐天服务的享受,亦或是使用乐天自己的移动通信网络、手机运营商业务,都是超级积分项目刺激消费的方式。

此外,“乐天币”的运行逻辑是要镶嵌在乐天产业链中,一部分是与超级积分项目挂钩,另一部分仍是未知。

乐天首席执行官三木谷浩史(Hiroshi “Mickey” Mikitani)强调,“乐天和亚马逊完全不同”,“我们的基本理念是‘繁殖’零售商和商人,我们不想隔断消费者与零售商,反而想使双方相互刺激,这才是我们的哲学,发展的社会并不只需要便利”。(编译:Alyssa)

