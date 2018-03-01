爱奇艺招股书解读：会员占比增长高，百度持股近70%

文|张潇潇

经过数次波折，2月14日宣布赴美IPO的爱奇艺，于2月28日向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开募股（IPO）募集15亿美元，并申请在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“IQ”。此次上市募集的资金将50%用于扩展和加强内容，也就是版权采购与自制内容的支出，10%用于加强技术，40%为运营资金及其他公司事务，此外，将运用一部分募集资金收购及购买产品、服务、科技。

招股书显示，爱奇艺首次公开招股的承销商包括投资银行高盛、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。招股说明书中暂未透露发行数量、发行价格区间等信息。

招股书还透露了百度当前持有爱奇艺69.1%的股权，为最大股东，小米占股8.6%，爱奇艺创始人龚宇持股1.8%。百度CEO李彦宏、百度总裁、COO陆奇、小米联合创始人、小米电视负责人王川等人均在爱奇艺董事会。

亏损多年，终见曙光

在线视频网站的烧钱已经是行业公开的秘密。正版化导致版权费用大幅上涨，“钱”成了视频行业绕不开的主题，大部分视频平台都在烧钱续命。如今即便已经发展了十多年，视频行业依旧面临较高的成本压力，爱奇艺也不例外，2017年，亏损仍是爱奇艺的常态。但相比于“富养女儿”的优酷土豆，“穷养儿”的爱奇艺在资金使用效率上相对较高。作为爱奇艺的主要对手之一，根据阿里财报，阿里大文娱2017年第四季亏损38.28亿，优酷是亏损的大头。

招股书显示，爱奇艺2015年、2016年、2017年净亏分别为25.75亿、30.74亿和37.369亿（5.744亿美元），爱奇艺这三年的净亏损率分别为-48%、-27%、-22%。可以看出，与收入的高速增长相比，爱奇艺的亏损增长幅度在逐渐收窄，2016年与2017年的净亏损增长幅度均在20%左右。而爱奇艺2017年总营收为173.784亿（26.710亿美元），较2016年的112.374亿增长54.6%。亏损增速低于总收入的增速。

百度CEO李彦宏曾在一次电话会议上针对爱奇艺的亏损表示：爱奇艺依然处于市场领导者地位，在日活跃用户数，平均观看时长，付费用户数和盈利水平方面都是第一。

更重要的是，会员和游戏等衍生品带来的更健康的商业模式已经让旷日持久烧钱的爱奇艺看到了盈利的曙光。

事实上，从优酷上市的2010年，到爱奇艺谋求上市的2018年，在线视频网站已经不是单纯的视频分发平台，而是进化成了涉足产业链上下游的娱乐巨无霸。其中，爱奇艺率先在自制剧，产品建设，独播等域动进行了布局，开始从砸钱买头部内容，转向版权+自制两条腿走路。而独当一面的自制网生内容既是爱奇艺的优势，也是爱奇艺支出中的主要部分。在2017年10月份的爱奇艺悦享会上，爱奇艺首席内容官王晓晖表示，爱奇艺在2018年投入版权采购和自制剧上的资金比2017年的100亿人民币只多不少。

根据招股书的数据显示，截至2017年12月31日，爱奇艺的内容库共拥有70000 多部网络剧集、综艺节目、电影、儿童节目、纪录片、动画片、体育赛事和其他各种类型的节目，涵盖30多个内容类别。拥有《盗墓笔记》、《老九门》、《无证之罪》等热播剧，其中《老九门》和《无证之罪》的视频播放量加起来超过130亿。而自制网综《中国有嘻哈》、《奇葩说》分别获得了30亿播放量。在2018年，爱奇艺还将推出《热血街舞团》、《机器人争霸》等多品类自制综艺节目。招股书提到，根据iResearch关于每一个剧名的月度活跃用户峰值调查，爱奇艺制作的原创综艺在2017年前10名的综艺里占据了5个，而电视剧在前10名中则占据了6个。

自制内容不仅为爱奇艺获得了流量，还吸引了大批付费用户。招股书显示，爱奇艺的付费会员已达到5080万，这个会员数字在已披露的视频网站中是第一名。随着视频自制内容已经可以与四大卫视黄金档内容相抗衡，会员付费不仅让长期烧钱的爱奇艺看到盈利曙光，也给长期以来依靠广告收入的视频网站行业带来了更多盈利想象空间。龚宇曾向媒体坦言，“如今，内容付费模式是完全可行的商业模式，视频行业生态也会更加健康”。

根据爱奇艺招股书披露的数据显示，爱奇艺在2017的年会员收入为65.360亿元（约10.046亿美元），较2016年的37.622亿元增长73.7%。2017年会员服务收入占总收入百分比从2016年的33.5%上升至37.6%。会员收入正逐渐取代广告，成为爱奇艺营收的支柱。爱奇艺预估，未来的会员服务收入将会保持在和2017年持平的水平。

在美国，奈飞的成功也同样基于优质内容和会员业务的良性互助。“中国奈飞”的故事可以帮助爱奇艺更好地获得华尔街的认可。付费模式的发展有可能成为爱奇艺扭亏为盈的关键。如果爱奇艺成为在线视频行业内首家实现盈利的企业，资本市场还会给爱奇艺以超过本身价值的高溢价估值。

除此之外，占爱奇艺目前营收大头的广告收入也在大幅增长。招股书显示，爱奇艺2017年的广告收入为81亿元人民币，比2016年的56.5亿涨到81.59亿，涨幅达44.4%。而2018年的热门网综《中国有嘻哈》第二季、《热血街舞团》、《机器人争霸》等更是在播出前就受到广告商追捧，仅《热血街舞团》一档节目就有6.2亿的广告收入，以此预期，2018年爱奇艺的广告收入仍将稳步增长。

值得注意的是，自制内容既是爱奇艺构建行业护城河的利器，也可能成为其“阿克琉斯之踵”。其中最大的变数就是政策的不确定性。投入巨资打造的内容一旦遭遇监管的压力，就会面临投资打水漂的压力。全年的内容都会提前规划并且投入制作，即使能临时再调整，也会面临市场的竞争压力。爱奇艺主推的《余罪》遭遇过下线风波。2018年2月，爱奇艺热播网剧《河神》也因“政策原因”突然被下线，与此同时，爱奇艺的年度爆款综艺节目《中国有嘻哈》，相关艺人负面消息频出，遭到封杀，而广电总局对嘻哈文化“宣扬低俗、不健康信息”的定性也让《中国有嘻哈》第二季的制作充满变数。2018年，三大视频网站都把宝押在了同样处于嘻哈亚文化的街舞类型。但考虑到激烈的同质化竞争，和《这！就是街舞》的播出效果平平，《热血街舞团》是否能成为爆款，仍是未知数。

最独立的视频公司和越来越亲的百度

爱奇艺的上市路走得并不容易，其中很大原因是与百度的微妙关系。相对于头部视频网站的另外两家，腾讯视频和优酷，爱奇艺更加独立，有单独的董事会，而不是作为BAT的一个部门存在。这一方面让爱奇艺有更大的发挥空间，另一方面，爱奇艺的最大股东百度从一开始就是“干爹”而不是“亲爹”。创立至今，爱奇艺和百度的关系经历了从干爹期，到试图私有化的尴尬期，而2017年爱奇艺的优异表现，和百度All in?AI的战略发展，又让两者重新走到一起，进入了新的蜜月期。

百度投资爱奇艺的初衷，与李彦宏当时提出的“中间页”战略密切相关，所谓的中间页，就是指网站在流量分发路径中处于百度搜索到最终服务之间的中间位置。简单来说，搜索百科，进入百度百科；搜机票，进入去哪儿；搜问答，进入百度知道。相应地，搜索视频，会进入爱奇艺，而不是优酷、土豆。

对于当时的百度来说，只要掌握了搜索入口，超越这些行业老大只是时间上的问题。于是，2012年11月，百度全资收购爱奇艺；2013年5月，全资收购PPS，并入爱奇艺。而爱奇艺早期的崛起，正是占尽了中间页的红利。

然而2013年也正是移动互联网的大风口到来之时。之前通过中间页占尽先机的百度突然发现，用户更喜欢用app来直接找内容了，中间页的价值被腰斩，百度的战略也逐渐转变为进军O2O和出行领域。

此时烧钱的爱奇艺，对百度而言就成了营收的包袱。于是百度放开束缚爱奇艺的手脚，引入小米、顺为3亿美金战略投资。当时的百度或许没想到，为了整体战略调整而允许爱奇艺独立融资的无奈之举，使得这个当时勉强排得上前四的视频网站爆发出惊人的能量，从2014年融资之后，爱奇艺深耕内容，稳扎稳打，流量和营收都成为视频网站的龙头。2015年开始实行的会员服务，更让疯狂烧钱的视频行业看到了盈利的希望。这让百度萌生了让烧钱但能干的儿子自己当家的想法。2016年2月，爱奇艺宣布私有化计划，但因为作价太低，多方谈判未能达成一致，历时五个月的爱奇艺私有化计划夭折了，百度只好把这个吃钱的儿子接回家。

2017年，爱奇艺继续稳步发展，而百度的战略又一次调整到All in?AI。这一次，两者找到了站在一起的结合点，爱奇艺的节目制作到广告营销，都可以用AI赋能。从2017年10月起，两者的结合越发紧密。2018年1月，爱奇艺还与百度签署了主业务合作协议。根据主业务合作协议，爱奇艺与百度在包括但不限于人工智能、智能设备/DuerOS（百度开发的对话式人工智能系统和开发平台）、云服务、在线广告、互联网流量、数据和内容领域开展相互合作，并在合作领域内相互将对方作为最优先的战略伙伴。此外，百度还将为爱奇艺提供9990 万美元的无息贷款，在授予之日届满五周年时到期。

2018年2月12日，爱奇艺还与百度的全资子公司百度控股有限公司签署一项股份购买协议，根据该协议，爱奇艺将向百度控股有限公司累计发行超过3600万股B类普通股。该项交易预计在2018年5月31日之前交割。百度将针对其及其附属机构在线电影票和演出门票业务，对爱奇艺进行用户流量的导流、技术支持、授予爱奇艺特定域名和特定知识产权许可等。AI赋能，也成为爱奇艺除了会员之外，另一个可讲的故事。

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