盖茨批加密货币：直接造成死亡的罕见技术

（原标题：Bill Gates warns cryptocurrency 'causing deaths' as Microsoft cofounder blasts its anonymity）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息，据英国每日电讯报报道，微软联合创始人比尔・盖茨(Bill Gates)首次公开评论加密货币，特别批评了比特币等加密货币的匿名性，称使用这些数字现金可能会致人死亡。

图：微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）表示，比特币和其他加密货币的匿名性不是“一件好事”

本周二，这位世界上第二富有的人在Reddit论坛上参加问答活动，在此期间，他被问及对加密货币的看法。随着比特币价格飙升至近2万美元，加密货币在过去一年里人气飙升。这些加密货币的吸引力在于它能让持有者保持匿名性，去中心化地获得安全支付和存储服务，不需要银行介入。

尽管有些人对此特性深表称赞，但盖茨表示，这不是“一件好事”。他写道：“政府发现洗钱、逃税和资助恐怖主义行为的能力是一件好事。”

盖茨还指出，加密货币让在网上购买药物变得更容易，并“以相当直接的方式造成死亡”。她说：“现在，加密货币被用来购买芬太尼和其他药物，所以这是一种罕见的技术，它能以相当直接的方式致人死亡。对于那些长期持有的人来说，我认为围绕着ICO和加密货币的投机浪潮是非常危险的。”

一位Reddit用户指出，人们也可以用普通现金购买药品。对此盖茨回应说:“是的，匿名现金也可以用来做这些事情，但你必须亲自去做才能把它转让出去，这使得像绑架支付这样的事情变得更加困难。”

这一批评与盖茨在2014年对比特币的称赞形成鲜明对比，当时他表示，比特币“比货币更好”，而且它“令人感到兴奋，因为它证明了(交易)可以变得多么便宜”。与此同时，盖茨还曾称赞过加密货币背后的技术。在2015年接受采访中，他说人们需要“利用比特币的革命，但仅仅有比特币还不够好。”

比尔和梅林达・盖茨基金会曾在2017年10月份与加密货币公司Ripple合作，以帮助那些无法使用或进入银行的人，这表明他在该领域看到了潜在好处。Ripple的人气始终在飙升，并已接近比特币的市场领先地位。（小小）

原文链接https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/02/28/bill-gates-warns-cryptocurrency-causing-deaths-microsoft-cofounder/amp/

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210050-1.html

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