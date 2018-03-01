加快工业新旧动能转换 山东省实施新一轮高水平企业技改

2月27日，记者从省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，为加快工业领域新旧动能转换，实现制造强省建设目标，我省日前印发《山东省实施新一轮高水平企业技术改造

2月27日，记者从省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，为加快工业领域新旧动能转换，实现制造强省建设目标，我省日前印发《山东省实施新一轮高水平企业技术改造三年行动计划（2018－2020年）》，提出力争到2020年，全省万元GDP能耗比2015年降低17％。

据悉，2017年，全省完成工业投资2．6万亿元，其中，技术改造投资1．67万亿元，居全国首位。省经信委副主任李莎表示，通过持续深入的技术改造，工业领域动能转换加速发力，为高质量发展点燃了助推器。去年，我省传统产业高端化加快推进，向产业链中下游延伸趋势明显。新产业新技术快速发展，装备制造业增加值增长11％，成为工业增长的主引擎。绿色发展迎来新转折，规模以上工业能耗下降3．2％，实现了改革开放以来的首次下降。

李莎介绍，《山东省实施新一轮高水平企业技术改造三年行动计划（2018－2020年）》明确，力争用三年左右的时间，对全省主导产业骨干企业实施新一轮高水平技术改造，持续提高工业数字化、智能化、集约化、绿色化发展水平，不断提高技术改造投资绩效，全面提升产业发展质量和效益。力争到2020年，全省规模以上工业企业主营业务收入达到19万亿元，年均增长6．5％；实现利税1．7万亿元，实现利润1．05万亿元；培植主营业务收入过万亿元的支柱产业10个、过五千亿元的优势产业15个、过千亿元的特色产业50个；规模以上工业企业研发经费占主营业务收入比重达到1．2％；国家级企业技术中心数量达到200家，国家级工业设计中心数量达到20家，省级及以上制造业创新中心数量达到10家；信息技术产业主营业务收入突破2万亿元；工业云平台企业用户达到1．6万家；重点制造业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到90％；万元GDP能耗比2015年降低17％。

又讯 记者从省政府新闻办今天召开的新闻发布会上了解到，我省日前印发《山东省人民政府办公厅关于推进工业企业“零增地”技术改造项目审批方式改革的通知》，明确了推行企业承诺制和审批目录清单管理的改革措施。

工业企业“零增地”技术改造项目是指在不新增建设用地前提下实施的技术改造类工业建设项目。据省经信委副主任李莎介绍，从经信部门掌握情况看，工业企业“零增地”技改项目在全部技改项目中占比超过90％。实施审批方式改革不仅可以简化审批手续、缩短审批时间、加快项目建设，还将进一步突出企业投资主体地位，推动政府管理向事中监管、事后服务转变，有效优化我省营商环境。

《通知》明确，对不涉及审批目录清单的“零增地”技术改造项目不再审批，实行承诺制；对涉及审批目录清单的“零增地”技术改造项目，由相关的行政主管部门分别进行审批，其他部门不再进行审批，实行承诺制。工业企业依据政府相关部门预先设定的工业项目准入标准，作出具有法律效力的书面承诺，并依法依规开展项目建设。

《通知》指出，工业企业在存量工业用地上利用空地新建、拆除现有建筑重建或厂房加层扩建项目，在符合法律法规、城乡规划、安全生产、军事航空、消防和环保等要求的条件下，其增加建筑面积部分不再增收土地出让金。

此外，《通知》还制定了“零增地”技术改造项目审批目录清单。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210051-1.html

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