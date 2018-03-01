陆昊：创造“中国制造2025”哈大齐国家示范区

黑龙江省十三届人大会议1月25日开幕，黑龙江省长陆昊在所作政府工作报告中提出，2018年黑龙江要继续促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度结合，创建“中国制造2025”哈大齐国家示范区，建设百家数字化智能制造企业。

陆昊说，人民群众中蕴藏的巨大创造力是龙江全面振兴的根本动力，要深入贯彻“把振兴发展的基点放在创新上”的重大要求，大力持续推动创新创业在各领域形成蓬勃局面。启动新一轮“科技型企业三年行动计划”，既注重科技成果落地转化生成新的科技企业，更注重培育企业发展壮大，在销售收入500万元以上的高新技术企业中培育更多规上企业。加强知识产权保护。推动与资本市场对接，举办第四届高新技术产业创业投资大会。新建一批专业孵化器，提高现有孵化器运营水平，建设好加速器。高校要建设更多的科技园、创业园，为科技人员和大学生创新创业提供载体。开展大规模培训，搭建更多营销平台，提高创新农民进入市场的经营能力。

陆昊说，在实际工作中，要深刻把握我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断，把推动高质量发展作为指导和检验各项工作的根本要求，从供给、需求、投入产出、分配等各个方面实现从“有没有”向“好不好”的转变，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，提高龙江全要素生产率。把黑龙江省传统优势资源和国内经济发展变化下的新优势资源、优势产业与不断涌现的新技术新业态新商业模式相结合，持续推动产业转型和创新创业，吸引留住更多宝贵人才。

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