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国家发改委核定区域电网2018-2019年输电价格

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-01 04:04

2018年2月，国家发展改革委印发《关于核定区域电网2018―2019年输电价格的通知》（发改价格［2018］224号），规定了华北、华东、华中、东北、西北区域电网首个监

2018年2月，国家发展改革委印发《关于核定区域电网2018―2019年输电价格的通知》（发改价格［2018］224号），规定了华北、华东、华中、东北、西北区域电网首个监管周期（2018年1月1日―2019年12月31日）两部制输电价格水平，其中：电量电价随区域电网实际交易结算电量收取，由购电方承担；容量电价随各省级电网终端销售电量（含市场化交易电量）收取。

国家发改委核定区域电网2018-2019年输电价格

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本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210056-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:区域电网输电价格

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