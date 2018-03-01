国家发改委核定区域电网2018-2019年输电价格

2018年2月，国家发展改革委印发《关于核定区域电网2018―2019年输电价格的通知》（发改价格［2018］224号），规定了华北、华东、华中、东北、西北区域电网首个监

2018年2月，国家发展改革委印发《关于核定区域电网2018―2019年输电价格的通知》（发改价格［2018］224号），规定了华北、华东、华中、东北、西北区域电网首个监管周期（2018年1月1日―2019年12月31日）两部制输电价格水平，其中：电量电价随区域电网实际交易结算电量收取，由购电方承担；容量电价随各省级电网终端销售电量（含市场化交易电量）收取。

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