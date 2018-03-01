重磅！日本光伏组件企业京瓷宣布从纽交所退市

日本光伏组件供应商京瓷宣布计划从纽约证券交易所（纽约证券交易所）撤销其美国存托股票（ADS）。

根据声明，该公司董事会已同意申请取消纽约证券交易所上市并撤销其与美国证券交易委员会（SEC）的ADS注册。

京瓷表示，ADS在交易所的交易量近年来一直下降，直到它开始质疑维持上市的理由。它于1980年首次在纽约证券交易所上市。

预计6月到9月，京瓷将提交正式的退市计划通知。然后，它将向证券交易委员会提交Form25以取消其ADS，随后另一份文件将结束其报告义务。不过，它将在未来几个月内揭示其计划的更详细情况。京瓷表示，它在美国的计划不会影响其在东京证券交易所上市。

另外，京瓷董事会还宣布计划在其合并财务报表中自愿采用国际财务报告准则（IFRS）。目前，它遵循美国使用的通用会计准则（GAAP）。这一改变将有助于改善其全球业务的管理控制。根据国际财务报告准则，它将公布其截至六月底的三个月的合并财务报表。

2月初，这家总部位于京都的公司在当前日本财年的第三季度录得纯利288．8亿日元（2．617亿美元），同比下降16．8％。京瓷的设备和系统业务（其中包括光伏组件等产品）在第三季度实现营业利润75亿日元，低于前三个月期间的128亿日元。

目前，京瓷仍在巩固其太阳能制造业务，主要是为了应对日本市场销售下滑。在下一个日本财年的下半年，京瓷将把所有的光伏生产转移到日本滋贺县的Yasu工厂以及中国天津的另一家工厂。

尽管京瓷的项目业务越来越关注中小型自用消费系统，但仍致力于公用事业规模的光伏发展。今年1月份，京瓷透露，正在日本长崎县的一个岛上发展480兆瓦太阳能项目。计划建立这个庞大的项目是几年前首次发布的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210057-1.html

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