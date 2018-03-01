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盖茨看好电动汽车和无人驾驶 却质疑超级高铁前景

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-01 04:13

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（原标题：Bill Gates says he's not sure Elon Musk's Hyperloop concept makes sense ― but he's bullish on electric cars）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息，据StamfordAdvocate报道，微软联合创始人比尔・盖茨(Bill Gates)日前参加了Reddit论坛的问答活动，讨论了一系列话题，包括交通问题。

盖茨看好电动汽车和无人驾驶 却质疑超级高铁前景

一名Reddit用户询问盖茨：为什么比尔和梅林达・盖茨基金会对交通领域没有太大关注，盖茨回应称，在这个领域，私人部门“对创新的奖励更高”，他还对电动汽车无人驾驶汽车的未来表示乐观。盖茨写道：“我认为电动汽车和无人驾驶汽车将成为伟大的东西。”

但紧接着，盖茨就对“超级高铁”（Hyperloop）提出了质疑。他说:“我不确定超级高铁的概念是否有意义，确保它的安全非常困难。”盖茨没有详细说明超级高铁可能存在哪些安全问题，也没有提及它们是如何的难以解决，但很容易看出问题可能出自哪里。

美国连续创业家伊隆・马斯克(Elon Musk)在2013年发表的白皮书中首次提出超级高铁的概念，他提议把人放进吊舱中，并以超过800公里的时速通过管道输送。除了可能因超速行驶而引起的安全隐患之外，超级高铁还可能依赖于尚未建成的地下隧道网络。

尽管马斯克的隧道挖掘公司Boring Company正试图建立这个网络，但它需要获得大量地方政府的批准。有些地方已经批准了测试隧道，其他人则持怀疑态度。

其他交通行业专家，如前三角洲航空公司首席执行官、现任美国铁路公司首席执行官理查德・安德森（Richard Anderson），都对超级高铁产生了怀疑。安德森在去年9月份时说，超级高铁并不“现实”，基础设施投资应该集中在修复桥梁和隧道方面。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210058-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电动汽车无人驾驶盖茨超级高铁隧道

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