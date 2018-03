盖茨看好电动汽车和无人驾驶 却质疑超级高铁前景

(原标题:Bill Gates says he's not sure Elon Musk's Hyperloop concept makes sense — but he's bullish on electric cars)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息,据StamfordAdvocate报道,微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)日前参加了Reddit论坛的问答活动,讨论了一系列话题,包括交通问题。

一名Reddit用户询问盖茨:为什么比尔和梅林达·盖茨基金会对交通领域没有太大关注,盖茨回应称,在这个领域,私人部门“对创新的奖励更高”,他还对电动汽车和无人驾驶汽车的未来表示乐观。盖茨写道:“我认为电动汽车和无人驾驶汽车将成为伟大的东西。”

但紧接着,盖茨就对“超级高铁”(Hyperloop)提出了质疑。他说:“我不确定超级高铁的概念是否有意义,确保它的安全非常困难。”盖茨没有详细说明超级高铁可能存在哪些安全问题,也没有提及它们是如何的难以解决,但很容易看出问题可能出自哪里。

美国连续创业家伊隆·马斯克(Elon Musk)在2013年发表的白皮书中首次提出超级高铁的概念,他提议把人放进吊舱中,并以超过800公里的时速通过管道输送。除了可能因超速行驶而引起的安全隐患之外,超级高铁还可能依赖于尚未建成的地下隧道网络。

尽管马斯克的隧道挖掘公司Boring Company正试图建立这个网络,但它需要获得大量地方政府的批准。有些地方已经批准了测试隧道,其他人则持怀疑态度。

其他交通行业专家,如前三角洲航空公司首席执行官、现任美国铁路公司首席执行官理查德·安德森(Richard Anderson),都对超级高铁产生了怀疑。安德森在去年9月份时说,超级高铁并不“现实”,基础设施投资应该集中在修复桥梁和隧道方面。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210058-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm