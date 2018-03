基因检测将能告诉你将来会得什么病,这真是好事吗

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息,据Futurism报道,在家进行基因检测正变得越来越普及,有关各种疾病的数据也越来越多,但是从出生那刻起就知道我们将来可能会患何种疾病真的有帮助吗?

在过去的几十年里,家庭基因测试的蓬勃发展为我们提供了更多洞见,比如我们到底是谁,我们来自哪里,以及未来对我们的健康有什么影响等。它也为科学提供了很多无法估量价值的数据。

全世界数以百万计的人正在他们的起居室里擦脸取样,希望以此来增进他们对家庭健康的了解。有了这些自愿测试对象的基因图谱,研究人员开始对长期以来无视医学洞见的病症有了更细致的了解,更不用说帮助发现新的疾病了。

研究人员也在利用这些数据来改进或开发全新的疾病治疗方法,而这些疾病此前是科学界认为无法治疗的。从那里开始,治愈不治之症的前景似乎比以往更接近现实了。

这种“直接面向消费者”的基因测试越容易被大众所接受,研究人员可用的数据就越多。所有这些数据肯定会带来额外的投资。而有了这些投资,就一定能在抗击疾病方面取得更快速的进展。

疾病报告卡

我们正在接近这样一个时代:新生儿不仅仅被医院的毛毯和编织的帽子包裹送回家,父母还可以具有成本效益的方式获得孩子的准确基因图谱。马萨诸塞州剑桥大学的心脏病专家和研究人员阿密特·科拉(Amit Khera)称这是一种基因评分,或者更通俗的说法是“基因报告卡”。

科拉最近接受采访时说:“我认为,在很小的时候,你基本上会得到一张报告卡。它会表明你可能患上10种疾病,并且为你提供评分。比如,你有90%的机会患上心脏病,50%的机会患乳腺癌,患糖尿病的风险为10%。”

可以想象一下:这就像孩子的健康风险路线图。它不仅仅攸关接下来的几个月,或者接下来的几年,而是攸关孩子的整个生命周期。

当我们发现自己和基因之间有更多的联系时,从耳屎的一致性到个性化怪癖,再到味觉变化,我们也许能够预测出关于某个孩子健康的更多事情,而不仅仅是他们成长过程中患心脏病的风险几率。

由于生活方式、环境和其他因素的影响,许多疾病的遗传风险可以得到缓解。虽然患II型糖尿病的风险确实是可以改变的,但正如我们了解到的那样,我们需要关注的基因不止一两个。某些疾病背后的遗传原因不是几十个,而是几百个。

值得冒险吗?

人类基因组中有成千上万个不同位置的基因。当涉及到风险评估时,我们所知道的基因在某些情况下可以平衡其他基因的影响。随着更多的基因被识别出与特定的条件相关联,这些预测将变得更加准确。

改善风险评估不仅对新出生的婴儿很重要,对我们其他人同样重要,有些人可能比我们意识到的更容易患上心脏病。

那么,问题就来了:我们能用这些疾病预测信息做什么?医学专业人员应该如何处理这些信息?如果这种风险可以通过改变饮食、服用药物、戒烟、甚至佩戴健身追踪器来减轻,那么这些信息可能非常及时。可是如果风险是不可避免的,那么能够预测未来疾病到底是福还是祸?

这场辩论在预测阿尔茨海默氏症等神经系统疾病方面尤其重要。如果基因测试表明某人有可能患上阿尔茨海默氏症,甚至还会给那个人提供何时可能开始出现症状的信息,那就可以给他们更多时间做准备。然而,这些信息会如何影响某个人的生活?

如果一名成年人被告知他将在未来10年内患上某种疾病,他们可能会心存感激,因为他有时间安排工作和家人,并可根据病情需求寻求特定照料。但是,如果有人在25岁时就了解了这些信息呢?15岁?或者,如果人们不在他们出生的当天就得知自己将患阿尔茨海默氏症,他们的整个生命都要背负这样的负担度过吗?

在很大程度上,这些问题都是由基因测试所检测出疾病的有效治疗速度所决定的。也许,当我们在童年时期收到“基因报告卡”时,治疗这种与年龄有关的技术已经开发出来,这可能意味着我们的风险评分根本不会困扰到人们。但从现在开始到那个时候,将会有很多不确定因素,因为我们对健康的认识超过了我们对抗那些命运的能力。(小小)

