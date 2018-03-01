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基因检测将能告诉你将来会得什么病，这真是好事吗

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-01 04:14

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（原标题："Genetic Report Cards" Will Be the Future of Predicting Disease Risk）

基因检测将能告诉你将来会得什么病，这真是好事吗

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，据Futurism报道，在家进行基因检测正变得越来越普及，有关各种疾病的数据也越来越多，但是从出生那刻起就知道我们将来可能会患何种疾病真的有帮助吗?

在过去的几十年里，家庭基因测试的蓬勃发展为我们提供了更多洞见，比如我们到底是谁，我们来自哪里，以及未来对我们的健康有什么影响等。它也为科学提供了很多无法估量价值的数据。

全世界数以百万计的人正在他们的起居室里擦脸取样，希望以此来增进他们对家庭健康的了解。有了这些自愿测试对象的基因图谱，研究人员开始对长期以来无视医学洞见的病症有了更细致的了解，更不用说帮助发现新的疾病了。

研究人员也在利用这些数据来改进或开发全新的疾病治疗方法，而这些疾病此前是科学界认为无法治疗的。从那里开始，治愈不治之症的前景似乎比以往更接近现实了。

这种“直接面向消费者”的基因测试越容易被大众所接受，研究人员可用的数据就越多。所有这些数据肯定会带来额外的投资。而有了这些投资，就一定能在抗击疾病方面取得更快速的进展。

疾病报告卡

我们正在接近这样一个时代：新生儿不仅仅被医院的毛毯和编织的帽子包裹送回家，父母还可以具有成本效益的方式获得孩子的准确基因图谱。马萨诸塞州剑桥大学的心脏病专家和研究人员阿密特・科拉（Amit Khera）称这是一种基因评分，或者更通俗的说法是“基因报告卡”。

科拉最近接受采访时说:“我认为，在很小的时候，你基本上会得到一张报告卡。它会表明你可能患上10种疾病，并且为你提供评分。比如，你有90%的机会患上心脏病，50%的机会患乳腺癌，患糖尿病的风险为10%。”

可以想象一下：这就像孩子的健康风险路线图。它不仅仅攸关接下来的几个月，或者接下来的几年，而是攸关孩子的整个生命周期。

当我们发现自己和基因之间有更多的联系时，从耳屎的一致性到个性化怪癖，再到味觉变化，我们也许能够预测出关于某个孩子健康的更多事情，而不仅仅是他们成长过程中患心脏病的风险几率。

由于生活方式、环境和其他因素的影响，许多疾病的遗传风险可以得到缓解。虽然患II型糖尿病的风险确实是可以改变的，但正如我们了解到的那样，我们需要关注的基因不止一两个。某些疾病背后的遗传原因不是几十个，而是几百个。

值得冒险吗?

人类基因组中有成千上万个不同位置的基因。当涉及到风险评估时，我们所知道的基因在某些情况下可以平衡其他基因的影响。随着更多的基因被识别出与特定的条件相关联，这些预测将变得更加准确。

改善风险评估不仅对新出生的婴儿很重要，对我们其他人同样重要，有些人可能比我们意识到的更容易患上心脏病。

那么，问题就来了：我们能用这些疾病预测信息做什么？医学专业人员应该如何处理这些信息？如果这种风险可以通过改变饮食、服用药物、戒烟、甚至佩戴健身追踪器来减轻，那么这些信息可能非常及时。可是如果风险是不可避免的，那么能够预测未来疾病到底是福还是祸?

这场辩论在预测阿尔茨海默氏症等神经系统疾病方面尤其重要。如果基因测试表明某人有可能患上阿尔茨海默氏症，甚至还会给那个人提供何时可能开始出现症状的信息，那就可以给他们更多时间做准备。然而，这些信息会如何影响某个人的生活?

如果一名成年人被告知他将在未来10年内患上某种疾病，他们可能会心存感激，因为他有时间安排工作和家人，并可根据病情需求寻求特定照料。但是，如果有人在25岁时就了解了这些信息呢?15岁?或者，如果人们不在他们出生的当天就得知自己将患阿尔茨海默氏症，他们的整个生命都要背负这样的负担度过吗？

在很大程度上，这些问题都是由基因测试所检测出疾病的有效治疗速度所决定的。也许，当我们在童年时期收到“基因报告卡”时，治疗这种与年龄有关的技术已经开发出来，这可能意味着我们的风险评分根本不会困扰到人们。但从现在开始到那个时候，将会有很多不确定因素，因为我们对健康的认识超过了我们对抗那些命运的能力。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210059-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:健康基因检测心脏病

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