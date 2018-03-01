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这款火箭或2020年首飞，猎鹰重型和它相比显得太小

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-01 07:00

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（原标题：How Does NASA’s New Mega-Rocket Compare to the Falcon Heavy?）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息，随着最近猎鹰重型火箭的成功发射，伊隆-马斯克的SpaceX公司似乎已经成为了航天领域的领导者。虽然马斯克的航天公司获得的成绩令人激动，但是美国宇航局（NASA）并未停下太空飞行和太空探索的脚步。

这款火箭或2020年首飞，猎鹰重型和它相比显得太小

美国宇航局在2010年开始研发太空发射系统（简称SLS），SLS火箭系统在完成之后将成为有史以来最强大的火箭，当然也包含猎鹰重型火箭在内。美国宇航局正对退役航天飞机的RS-25引擎进行升级，来为SLS火箭提供动力。美国宇航局在2月21日对其中一台引擎进行了测试，它的推力达到了额定推力的113%。

这意味着升级后的RS-25引擎性能已经实现了13%的惊人提升，完全突破了数十年前美国宇航局设计这款引擎时的限制。据美国宇航局称，2月21日的点火测试也对RS-25引擎的飞行控制器和一种3D打印的引擎部件进行了测试。

美国宇航局在成功测试之后称：“每一次的RS-25引擎测试都让我们越来越接近于返回深太空探索，前往月球或者火星等太空目标。”但是SLS火箭系统并非进行这类任务的唯一希望，SpaceX的猎鹰重型火箭也能胜任这些任务，而且它已经能够进入太空。

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但是两款火箭发射系统之间存在着诸多差别。SLS火箭将更高，达到了97米，超过了猎鹰重型火箭70米的身高。从负载能力的设计来看，SLS火箭也有着稍强的低地球轨道负载运送能力，它的负载能力为77吨，而猎鹰重型火箭的负载能力为70吨。但是据美国宇航局称，未来的不断改善有可能让SLS火箭的负载能力达到惊人的130吨。

马斯克过去在猎鹰重型火箭发射新闻发布会曾公布称，猎鹰重型火箭的研发成本大约为5亿美元。而据美国宇航局监察办公室在去年4月份公布的一份报告称，截止今年年底美国宇航局在SLS火箭项目上的投资将达到大约230亿美元。猎鹰重型火箭是可以回收再利用的，但是SLS火箭是无法回收的，这就会给未来的发射成本带来影响。

为了支撑SLS火箭的发射，美国宇航局正在对为其它火箭设计的一个发射塔进行改造。那座发射塔已经耗费了美国宇航局近10亿美元的资金，而且未来有可能需要进一步的升级。它或许只能够使用一次，这就需要美国宇航局对其它发射塔进行投资改造，为未来的SLS发射做好准备。

美国宇航局已经多次推迟了SLS火箭系统的发射日期，但是在2017年11月份，美国宇航局宣称将在2020年进行首次发射。SLS火箭的第一个任务――1号探索任务，将搭载一艘无人太空船围绕月球运行，SLS火箭发射系统未来的任务预计将对月球、火星甚至更遥远的星球表面进行探索。

但是考虑到美国宇航局预算压力的不断增加，2020年的火箭发射日期也很可能发生改变。但是当SLS火箭系统真正完成它的处女航时，它将引领一个全新的航空时代，而且也将确保美国宇航局在航空领域一直以来的领导地位。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210060-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:火箭宇航局火箭发射猎鹰SLS

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