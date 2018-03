这款火箭或2020年首飞,猎鹰重型和它相比显得太小

(原标题:How Does NASA’s New Mega-Rocket Compare to the Falcon Heavy?)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息,随着最近猎鹰重型火箭的成功发射,伊隆-马斯克的SpaceX公司似乎已经成为了航天领域的领导者。虽然马斯克的航天公司获得的成绩令人激动,但是美国宇航局(NASA)并未停下太空飞行和太空探索的脚步。

美国宇航局在2010年开始研发太空发射系统(简称SLS),SLS火箭系统在完成之后将成为有史以来最强大的火箭,当然也包含猎鹰重型火箭在内。美国宇航局正对退役航天飞机的RS-25引擎进行升级,来为SLS火箭提供动力。美国宇航局在2月21日对其中一台引擎进行了测试,它的推力达到了额定推力的113%。

这意味着升级后的RS-25引擎性能已经实现了13%的惊人提升,完全突破了数十年前美国宇航局设计这款引擎时的限制。据美国宇航局称,2月21日的点火测试也对RS-25引擎的飞行控制器和一种3D打印的引擎部件进行了测试。

美国宇航局在成功测试之后称:“每一次的RS-25引擎测试都让我们越来越接近于返回深太空探索,前往月球或者火星等太空目标。”但是SLS火箭系统并非进行这类任务的唯一希望,SpaceX的猎鹰重型火箭也能胜任这些任务,而且它已经能够进入太空。

但是两款火箭发射系统之间存在着诸多差别。SLS火箭将更高,达到了97米,超过了猎鹰重型火箭70米的身高。从负载能力的设计来看,SLS火箭也有着稍强的低地球轨道负载运送能力,它的负载能力为77吨,而猎鹰重型火箭的负载能力为70吨。但是据美国宇航局称,未来的不断改善有可能让SLS火箭的负载能力达到惊人的130吨。

马斯克过去在猎鹰重型火箭发射新闻发布会曾公布称,猎鹰重型火箭的研发成本大约为5亿美元。而据美国宇航局监察办公室在去年4月份公布的一份报告称,截止今年年底美国宇航局在SLS火箭项目上的投资将达到大约230亿美元。猎鹰重型火箭是可以回收再利用的,但是SLS火箭是无法回收的,这就会给未来的发射成本带来影响。

为了支撑SLS火箭的发射,美国宇航局正在对为其它火箭设计的一个发射塔进行改造。那座发射塔已经耗费了美国宇航局近10亿美元的资金,而且未来有可能需要进一步的升级。它或许只能够使用一次,这就需要美国宇航局对其它发射塔进行投资改造,为未来的SLS发射做好准备。

美国宇航局已经多次推迟了SLS火箭系统的发射日期,但是在2017年11月份,美国宇航局宣称将在2020年进行首次发射。SLS火箭的第一个任务——1号探索任务,将搭载一艘无人太空船围绕月球运行,SLS火箭发射系统未来的任务预计将对月球、火星甚至更遥远的星球表面进行探索。

但是考虑到美国宇航局预算压力的不断增加,2020年的火箭发射日期也很可能发生改变。但是当SLS火箭系统真正完成它的处女航时,它将引领一个全新的航空时代,而且也将确保美国宇航局在航空领域一直以来的领导地位。(过客)

