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猎豹回应区块链AI音箱：不涉及ICO，亦不会募资

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-01 07:02

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猎豹回应区块链AI音箱：不涉及ICO，亦不会募资


科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息,近日，有媒体曝光了猎豹的人工智能+区块链项目“智能链(AI BlockChain)”，并称小豹AI音箱将于3月21日正式对外发布。用户可以通过购买和使用小豹AI音箱，加入到“智能链”中， 一方面享受小豹AI音箱的个性化人工智能服务；另一方面，让每个人帮助AI进化获取AI积分，更深度的参与到人工智能建设中。

对此,猎豹移动今天正式就“基于区块链的小豹AI音箱”做出回应：猎豹移动将通过发展区块链底层技术，重构“企业与消费者之间的生产关系”；把技术实际落地到应用场景，解决消费者回报和激励问题，让消费者消费和使用产品的同时也能分享产品生态的收益；猎豹移动的区块链技术，不涉及ICO，亦不会有任何募资。

用户在小豹AI音箱上的每一次使用行为，只要对音箱生态产生贡献，均有机会获得AI积分。通过区块链的去中心化、不可抵赖、公开透明的特性，使得用户的权益永久的、安全的存储在区块链账簿上，实现对用户权益的有效保障；通过PoC（贡献证明）算法机制，使得可以公平的判定用户对生态的价值贡献。

简单说，小豹AI高级音箱的用户越多，生态价值越高，用户就受益越多，用户消费的同时也有所得。最终获得的AI积分，不仅可在猎豹联盟伙伴之间享受多元化的兑换回馈，还可实际兑换等价的数字服务，包括版权内容服务，数字娱乐产品，智能设备和其他增值服务。

傅盛表示，区块链是让所有人成为参与者。目前，AI音箱需要大量的人力去标注和校准，所谓有多少智能就有多少人工，而中心化的公司做这些效率很低。如果每次使用音箱时，就能够完成某个任务，并从中受益。这就是用区块链的思想去重构。“AI是新时代的生产力，那区块链就是生产关系。猎豹要用AI为产品赋能，用区块链的思维放大生态势能。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210061-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:区块链AI猎豹音箱ICO

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