瞻博网络进一步拓展产品组合 帮助企业决胜多云环境

提供自动的、可扩展的、安全的网络产品和解决方案的行业领导厂商瞻博网络于近日宣布进一步拓展其产品组合，帮助企业距离安全自动化的多云环境更进一步。

提供自动的、可扩展的、安全的网络产品和解决方案的行业领导厂商瞻博网络于近日宣布进一步拓展其产品组合，帮助企业距离安全自动化的多云环境更进一步。通过丰富及强劲的数据中心、企业网络、分支网络和云端网络连接解决方案，瞻博网络提供了融合基础架构解决方案，为企业迎接多云环境做好准备。

现如今，企业正将越来越多的工作负载从本地迁移至云端，以满足敏捷性和灵活性方面的多重需求。根据普华永道近期开展的一项研究发现，目前在企业本地运行的工作负载将在未来一到三年内全部迁移至公有云。由此可见，随着工作负载在IT环境中变得更加分散，企业需要采取更加有力的多云战略。

瞻博网络首席技术官Bikash Koley表示：“多云环境旨在提供安全、无处不在、可靠的并且可替代的基础架构，使工作负载的迁移变成简单直观的过程。要让IT成功为多云架构做好准备，企业要考虑的关键问题不仅包括数据中心和公有云，还包括其园区网络和分支机构网络的接入。否则，由于网络边界阻碍了无缝的、端到端的可视性和控制，企业将面临安全和运营割裂的问题。”

为了消除可能阻碍企业实现多云愿景的障碍，必须将端到端安全和自动化集成到整个网络中。目前，大多数企业仍处于安全自动化多云架构的不同阶段，而瞻博网络进一步拓展的数据中心、园区网络、分支机构网络和云产品组合能够帮助处在各个阶段的企业逐步为多云环境做好准备，赢得效益。

新闻亮点：

数据中心

对于正在对数据中心进行更新、扩张或整合的组织机构来说，为了让他们的IT环境为安全自动化的多云环境做好准备，瞻博网络推出了全新的数据中心解决方案，包括：

・适用于数据中心骨干、数据中心边缘网和数据中心互联（DCI）的通用交换机：新推出的QFX10002-60C交换机可以用作数据中心互联（DCI）的骨干或边缘设备。这款交换机配备了60x100 GbE深度缓冲界面。瞻博网络交换产品组合的其他新成员还包括：QFX5210-64C（一款64x100GbE端口交换机）以及QFX5200-48Y（配备了48个25GbE本机接口）。

・凭借新推出的线卡实现安全的工作负载过渡：QFX10000模块化交换机新增的QFX MACsec线卡为数据中心中和数据中心间的加密流量提供了30个端口的100GbE连通性。

园区网络

考虑到园区网络将在企业的多云战略中扮演不可分割的角色，瞻博网络正在拓展其园区产品组合，包括以下解决方案：

・通过单点控制简化园区网络管理：Juniper Sky？ Enterprise是一项云端管理服务，让运营商能够对交换和安全设备进行部署、配置和管理，减少90%的配置错误。凭借简单易用的直观网页仪表板，对园区网络和分支机构网络进行管理变得非常简单。此外，Sky Enterprise还通过使用Aerohive Hive Manager NG API集成让运营商能够对无线接入点实现可视化。

・多千兆和紧凑型核心交换机：新推出的EX2300和EX4300为瞻博网络园区网络产品组合带来了多千兆接口。EX4300 多千兆交换机支持用于新应用的POE ++，并支持MACsec以确保云的安全接入。EX9250交换机是紧凑型园区网核心，支持Junosa Fusion和EVPN-VXLAN，为企业提供多种架构选择。

分支机构网络

瞻博网络的分支机构网络产品支持多种软件功能，并使应用及安全控制与网络的其它部分保持同步，瞻博网络拓展的分支机构网络产品组合提供以下功能以进一步帮助分支机构为多云环境做好准备：

・新推出的支持无线连接的网络服务平台：瞻博网络新推出的NFX150网络服务平台在分支机构之间将本地分支机构安全和混合WAN功能与无线4G和LTE连接相结合，并能够运行第三方虚拟网络功能。

・采用基于订阅的全新定价模式的Contrail SD-WAN：瞻博网络的Contrail SD-WAN解决方案将SRX系列网关和NFX系列网络服务平台与构建云就绪的SD-WAN所需的管理平台和编排软件相结合。全新的订阅定价包提供了多个具有安全SD-WAN管理的物理和虚拟端点选项。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210062-1.html

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