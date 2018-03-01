工业互联网概念股成香饽饽

尽管外围市场全线上涨，但由于此前六连涨消耗了过多的反弹能量，昨天A股一开市大盘就进入了休整的节奏。

尽管外围市场全线上涨，但由于此前六连涨消耗了过多的反弹能量，昨天A股一开市大盘就进入了休整的节奏。煤炭股、有色股、钢铁股等在春节前后一直领涨的周期股跌幅居前，家电股则在老板电器业绩稍逊而跌停的冲击下出现较大跌幅。大盘也失守刚刚收复的3300点关口。

大盘表现疲软之时，创业板指数并未跟跌，全天均处于反弹的节奏中，盘中一度冲击60日线。而带领创业板指数上涨的功臣是以工业互联网概念为代表的软件和信息服务股、传媒影视股等。如旋极信息、科蓝软件、华策影视和唐德影视等涨停。

“传媒影视股的大涨主要是受到贺岁片火爆的刺激，炒的主要是一季报业绩。相比较而言，工业互联网概念更值得关注。”私募程先生表示，工业互联网概念是智能制造延伸出来的题材，目前看来已经出现了较好的板块效应，这个题材很有可能成为一季度最火的题材。

消息面上，近日经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定下设工业互联网专项工作组。方正证券安永平表示，目前工业互联网产业联盟已经超500家成员单位，涉及装备机械、智能生产、通信云计算、工业软件与工业大数据等四大方向。其中2017年末23家智能制造解决方案系统供应商名单中涉及的上市公司值得关注，如用友网络、宝信软件、明匠智能（黄河旋风）、三丰智能、华中数控、劲胜智能等。（钱江晚报／刘芫信）

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