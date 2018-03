外媒:中国正努力成为人工智能大国 雄心不容小觑

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息,据VentureBeat报道,60多年前,在今天的哈萨克斯坦南部,前苏联将世界上第一颗人造卫星送入地球轨道。Sputnik 1的发射在美国引发了恐慌,引发了大规模投资和研发热潮,促使美国最终把人类送上了月球。

中国的“Sputnik 1时刻”出现在2016年3月,当时由谷歌旗下人工智能(AI)公司DeepMind开发的AI程序AlphaGo击败了韩国围棋大师李世石(Lee Sedol)。正如《纽约时报》报道的那样,AlphaGo的胜利对中国产生了深远的影响,促使中国政府加大了对AI的投入。

2017年7月,中国国务院发布了一份雄心勃勃的政策蓝图,宣称要在2030年成为“世界主要的AI创新中心”。该计划的目标是到2020年将中国核心AI产业的规模扩大到1500亿元(约合240亿美元),到2025年将达到4000亿元(约合630亿美元)。在美国,许多人贬低中国的雄心,认为中国只是在抄袭,而且常常无法进行真正的创新。

然而,中国对AI的拥抱正值一个关键时刻,因为美国的研究部门在特朗普政府的领导下正失去资金支持和战略眼光,可能在争夺AI领域霸主地位的竞争中败北。据美国科学促进会(AAAS)的数据显示,白宫计划在2018年将科学和技术研究经费削减15%。这令人感到十分担忧,因为奥巴马政府在2016年的报告中称,中国在“深度学习”(deep learning)领域发表的论文数量已经超过了美国,而深度学习是AI的一个关键分支。

就像石油推动工业化一样,数据也在驱动AI时代的发展。为了建立强大的AI,工程师需要大量的数据,而没有哪个国家能像14亿中国人那样产生如此多的数据。中国有庞大的人口,再加上其活跃的在线社区,强烈的移动支付倾向,以及微不足道的隐私保护意识,这意味着中国充斥着海量数据。

这些丰富的数据信息是AI的关键命脉。每当用户与中国本土科技巨头(如腾讯、阿里巴巴、百度)互动时,数据就会通过学习算法反馈回来,从而提高其准确性。

虽然这一现象并不是中国所独有的,但正是中国实施这些行动的规模之大,意味着其可能将来在AI领域超越美国。举例来说,《金融时报》曾于2017年2月报道称,在2016年,中国移动支付的规模就已经达到美国的50倍。中国互联网络信息中心(CNNIC)估计其互联网用户总数约7.31亿,其中95%的人通过移动设备上网。相比之下,美国的互联网用户约为2.8694亿,还不到中国的一半。

随着中国在AI领域的扩张正以令人目眩的速度继续前进,其大规模招募研究人员和工程师的行为正日益威胁着世界各地的行业增长。2016年,中国工信部估计,中国需要额外的500万AI专业人士才能满足这个行业的需求。然而,职业求职网站LinkedIn最近的一项调查显示,在AI领域,中国只有5万人从事与AI科技相关的工作,远远落后于美国85万人的数字。

此外,调查还显示,中国最大的AI雇主有半数是美国公司。许多中国人才留在学术界而不是进入AI领域,但是这种情况可能会发生变化,因为科技巨头们正利用高薪待遇吸引大学和研究院的相关人才。如果想要赢得AI人才争夺战的话,中国公司必须与谷歌和亚马逊等美国科技巨头抗衡。

中国有能力将蓬勃发展的私营部门与重要的国有资源结合起来,这使得中国能够迅速在AI领域取得重大突破。中国正向AI领域大量投入资金和政治资本,并努力在该领域占据主导地位。(小小)

