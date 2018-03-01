盒马在京推家庭救急服务，成人用品占到1/3,盒马
科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，盒马家庭救急服务（SOS频道）今日正式登陆北京，在京城已开业的8家门店上线“30分钟内必达，迟到赔付”的应急配送服务，覆盖超过240万“盒区用户”。
早在今年初，盒马CEO侯毅就表示，盒马将在2018年深耕北京市场，除了30家门店的开店目标外，家庭救急服务和24小时配送服务也将登陆京城。
此次开通的家庭救急服务，与上海的服务标准一致，服务时间为每天早8:00到晚22:30，盒马服务范围内的消费者可以在盒马App的“SOS频道”选择急需商品，仅需8元运费，即可享受30分钟必达服务。
据盒马方面介绍，由于有单独的拣货和配送体系，此前家庭救急服务在上海的平均送达时间仅为18分钟，且40%订单来自晚间，电池、体温计和避孕套是上海消费者购买最多的商品。“目前盒马家庭救急服务的品类中，成人用品占到1/3，还有退热贴、剃须刀、女性用品等。未来盒马24小时配送服务上线后，家庭救急服务也将考虑24小时服务。”盒马运营总监根仙表示。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210066-1.html
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