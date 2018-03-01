德勤发布智能物联网报告：人工智能是解锁IoT潜力的钥匙

德勤报告表示物联网变得更加智能。公司正在将人工智能(特别是机器学习)整合到他们的物联网应用程序中，并观察功能的增长，包括提高运营效率并帮助避免意外停机。

德勤报告表示物联网变得更加智能。公司正在将人工智能(特别是机器学习)整合到他们的物联网应用程序中，并观察功能的增长，包括提高运营效率并帮助避免意外停机。关键：洞察数据。

ITH是一波投资，一系列新产品和企业部署的崛起，人工智能正在物联网(IoT)中掀起一阵热潮。制定物联网战略，评估潜在的新物联网项目或试图从现有物联网部署中获得更多价值的公司可能需要探索人工智能的作用。

信号

以人工智能为重点的物联网创业公司的风险投资正在快速增长：2017年前8个月，这个类别的初创公司筹集了7.05亿美元

以人工智能为重点的物联网创业公司并购数量增加：2017年前8个月为21个，2016年为24个，高于2015年的11个

包括亚马逊，通用电气，IBM，微软，甲骨文，PTC和Salesforce在内的IoT平台供应商正在整合AI功能

跨行业的大型组织已经在利用物联网来借助或探索人工智能的力量，提供新产品并更高效地运营

Gartner预测，到2022年，超过80%的企业物联网项目将包含一个AI组件，今天只有10%

AI是解锁物联网潜力的钥匙

人工智能在物联网应用和部署中扮演着越来越重要的角色，这一领域的公司行为显然发生了变化。使用AI的物联网初创企业的风险投资大幅增加。在过去的两年里，公司已经收购了数十家在人工智能和物联网交叉点工作的公司。物联网平台软件的主要供应商现在提供集成的AI功能，如基于机器学习的分析。

人工智能在物联网中扮演着主要角色，因为它能够快速从数据中获取洞察力。机器学习是一项人工智能技术，它可以自动识别模式并检测智能传感器和设备生成的数据中的异常情况，诸如温度，压力，湿度，空气质量，振动和声音等信息。各公司发现机器学习可以比传统的商业智能工具在分析物联网数据方面具有显著优势，包括能够比基于阈值的监控系统提前20倍和更高的准确度进行运营预测。而其他人工智能技术，如语音识别和计算机视觉可以帮助从过去需要人工评估的数据中获得见解。

AI和物联网技术的强大组合帮助公司避免意外停机，提高运营效率，启用新产品和服务，并加强风险管理。

避免昂贵的非计划停机时间

在一些行业中，设备故障导致的意外停机可能造成严重损失。例如，根据一项研究，海上石油和天然气经营者每年平均损失3800万美元。另一个消息估计，对于工业制造业来说，意外停机时间每年花费500亿美元，设备故障导致42%的停机。

使用预测性维护分析功能提前预测设备故障，以便安排有序的维护程序，可以减少非计划停机的破坏性经济性。例如，在制造业中，德勤发现预测性维护可以将维护计划缩短20-50%，将设备正常运行时间和可用性增加10-20%，并将整体维护成本降低5-10%。

由于人工智能技术，特别是机器学习，可以帮助识别模式和异常情况，并基于大量数据进行预测，因此它们在实施预测性维护方面尤其有用。例如，领先的韩国炼油商SK Innovation通过使用机器学习预测连接的压缩机预计故障可节省“数十亿韩元”。同样，意大利列车运营商Trenitalia希望避免意外停机，并节省8-10%的年度维护成本13亿欧元。与此同时，法国电力公司EDF集团已经通过机器学习驱动的设备故障预警节省了超过100万美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210068-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm