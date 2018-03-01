SME：96%的专业医护人员都在使用3D打印

在SME发布的一份报告中，96%的专业医护人员都在使用3D打印，例如打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。预计到2018年，医疗3D打印的数量会有所增加。

在SME发布的一份报告中，96%的专业医护人员都在使用3D打印，例如打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。预计到2018年，医疗3D打印的数量会有所增加。

在报告中，SME医疗增材制造行业专家Lauralyn McDaniel解释说，“这一增长是由于3D打印按需生产的一系列面向患者的益处。医疗保健提供商的首要任务仍然是病人护理。”

McDaniel评论道：“重点是通过3D打印促进POC制造的兴起，为患者和医师/医疗机构带来益处，包括更好的治疗结果，以及缩短手术时间和降低成本。”

该报告由希望在美国推进制造业的成员组织进行，该报告包括医疗专业人员对超过70种3D打印的投入。该成员组织包括Materialise首席执行官Fried Vancraen和3D Systems医疗设备医疗保健副总裁Katie Weimer。

医院的护理点

护理点用于描述快速治疗医院患者的“适时”设备。这些设备的3D打印可以在现场完成，例如在亚利桑那州菲尼克斯儿童医院进行，也可以由合同制造商进行，如3D Systems公司帮助打印分离连体双胞胎所需的模型一样。

正如专家指出的那样，报告通过一些案例研究，整理了关于技术明显上升的数据。

FDM最为常见

毫不奇怪，作为最具成本效益和广泛应用的技术，材料挤出（FDM、FFF、MEM）是最常见的3D打印设备。

在应用中，解剖模型预计增长率最高，为71％；其次是快速成型和产品开发（56％）和模具和模具（46％）。

目前，解剖模型最常用于敏感手术的手术计划，这一点可能在不久的将来发生转变。

在报告中，3D Systems医疗设备医疗保健副总裁Katie Weimer评论说：“今天，医疗3D打印行业很大程度上使用传统的工业原型材料。随着这个行业的发展，我相信当我们的材料能更好的打印时，我们将对患者护理产生更大的影响。”

“我相信我们会看到更多生物材料在医疗3D打印行业中的应用。”

3D打印在医疗保健领域的完整视图

值得一提的是，该报告还指出，美国前20家医院中有16家（按照美国新闻和世界报道排名）在近年来实施了医疗3D打印战略。在2010年至2016年期间，Materialise报告称在美国使用Mimics技术的集中式3D打印设备增加了3200％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210069-1.html

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