从3D打印制造到区块链物流 科技如何重塑未来时尚？

早在产品大获成功之前，阿迪Hydra Ventures就已经重资投资了Carbon，并加入了Carbon的董事会。新百伦和锐步、安德玛等也在3D打印方面尝试颇多。

当下，仅时装行业就价值2。4万亿美元，是全球经济的一大重点行业。

科技正以比以往更快的速度颠覆和改写时尚。从设计到商品化，越来越多新兴科技也随着各种时尚展示一起登台亮相。

解放产品设计

技术进一步解放了服装制造业，更多的服装工厂实现了自动化。

时尚品牌的数据收集变得越来越发展，而人工智能（AI）技术将重塑品牌的产品设计和开发方法，重点是――它可以预测下一个客户将要穿什么。

AI成为“设计师”

谷歌不久前与Project Muze合作，通过与德国时尚平台Zalando合作部署的实验，测试了用户驱动的AI时尚设计。

该项目主要通过训练一个神经网络，以了解谷歌时尚趋势报告中的色彩、纹理、风格偏好和其他美学参数等细节。Zalando提供的设计和趋势数据也被纳入其中。

而Project Muze则会使用一种算法创建以用户兴趣为主导的设计，并且与网络识别的风格偏好保持一致。

巨头亚马逊在这方面的创新也堪称绝妙。一个由以色列研究人员领导的亚马逊项目使用了机器学习来评估产品是否符合当下“时尚”的标准。

另一个亚马逊在加州的研发部门Lab126则会使用图像来了解特定的时尚风格，并从头开始创建类似的图像。

这也为亚马逊的“快时尚”打下了基础。这家电商巨头还为制造系统提供专利解决方案，以支持服装的按需定制。该技术可用于支持其亚马逊Essentials生产线或亚马逊物流网络中的供应商。

但AI设计的结果并不总是符合T台的审美口味。在品牌在这方面依赖AI之前，需要更多的研发。但人工智能已经在帮助品牌更快地创建和迭代他们的设计。

AI提供实时时尚趋势参考

Tommy Hilfiger最近宣布与IBM和时装技术学院合作。该项目使用IBM的AI工具来实现时尚趋势的判断和跟踪。

Stitch Fix凭借其“混合设计”服装已经处于人工智能驱动时尚的前沿，该系列服装由算法创建，该算法可识别Stitch Fix库存中缺少的趋势和样式，并提出新设计 ――基于消费者喜爱的颜色组合，图案和纺织品――供人类设计师参考。

凭借其基于订阅的、以反馈为中心的业务模式，Stitch Fix在庞大的客户数据库基础上实现了嵌入AI的操作，帮助产品开发和新业务开发形成更明确的战略决策。

3D设计平台CLO表示，它可以轻松地实现设计的动态调节。这意味着品牌已经可以使用实时人工智能来进行产品修改。

与亚马逊的Lab 126及谷歌的Project Muze类似，来自加州大学圣地亚哥分校和Adobe的科学家已经概述了一种方法，让人工智能学习个人风格，并创建适合该风格的新项目的定制计算机生成图像。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210070-1.html

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