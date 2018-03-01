河北张家口2018年将建1080MW光伏扶贫电站

2017年可再生能源示范区建设全面推进。全市可再生能源装机1171．2万千瓦，并网1093．4万千瓦。多元化应用上，启动了2000万平方米清洁能源供暖工程，投入运营新能源公交车1435辆，安装充电站61个、充电桩2850个，清华亿华通氢燃料电池一期项目已经投产。在智能输电通道建设上，±500千伏柔性直流输变电工程已核准开工。体制机制创新上，推动实施了“政府＋电网＋发电企业＋用户侧”的电供暖四方协作机制，完成了可再生能源电力三次市场化交易，参与交易风电企业39家，交易电量6730万千瓦时。

其中完成光伏扶贫电站27．6万千瓦，覆盖贫困户34495户。2018年将继续促进可再生能源开发与精准扶贫相结合，力争108万千瓦村级光伏扶贫电站、集中式光伏扶贫电站项目建成投产。

2018年张家口市将更加注重创新驱动，加快可再生能源示范区建设。构建绿色能源体系，全力加快可再生能源示范区建设。一是建设京津冀绿电供应基地。统筹“发输储”，风电开工300万千瓦以上，光伏开工100万千瓦，力争2017年申报的光伏扶贫项目全部开工；加快±500千伏柔性直流工程建设，争取张北－雄安新区1000千伏特高压输电通道补充列入国家电力发展“十三五”规划。

二是壮大可再生能源产业体系。制定招商规范，明确招商规则，成立招商队伍，健全招商体系，延伸产业链条，确保金风科技风电装备制造项目、英利公司“熊猫”组件项目、阿特斯光伏装备制造基地、晶澳新能源组件项目年底前建成投产，龙驰科技年产8亿安时动力（储能）锂电池项目、亿华通氢燃料电池发动机二期项目开工建设。

三是打造示范区技术引领体系。按照《低碳奥运专区规划》，以配套电网工程为重点，开工建设国际领先的低碳奥运专区，全力推动多能互补、“互联网＋”、微电网、光热、风电平价上网等示范项目建设，引领可再生能源产业健康发展。

四是构建示范区绿电就地消纳体系。总结四方协作机制成功经验，全力争取国家部委支持，逐步向充电、制氢以及大数据、高端装备制造等绿色产业推广延伸，扩大绿色电力消纳范围。在征地拆迁等前期工作上给予国网公司政策支持，超常规推动城乡配电网建设，全年完成电供暖700万平方米以上。推动氢能利用标杆城市建设，打造多元化就地消纳样板工程。

五是强化示范区自主创新体系。加快推进华北电力大学科教园区建设；加强与中科院、华北电力大学、达华集团的对接合作，尽快完成张家口可再生能源研究院组建工作；积极与国际可再生能源署、北京鉴衡中心的沟通协作，完成国际可再生能源技术创新中心项目前期及审批工作，力争早日开工建设；积极推动与中科院合作的12个项目和可再生能源实验室尽快落户示范区。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210071-1.html

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