　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

1至18元/平米：青海将征收光伏项目土地税

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-01 10:20

近日，青海省人民政府印发《关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知》

近日，青海省人民政府印发《关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知》。通知指出：在青海省设立的光伏产业园、生态太阳能发电等园区（含光伏产业生产经营用地，包括建设用地、按原地类管理的土地），认定为工矿区，按照对工矿区企业征收城镇土地使用税的相关规定，征收城镇土地使用税。税率按照《青海省城镇土地使用税实施办法》及所附《青海省城镇土地使用税税额表》相关规定，由各市、自治州人民政府确定，并报省政府批准执行。

据悉，根据目前甘肃执行的城镇税率，每平米最低1元，最高18元。

1至18元/平米：青海将征收光伏项目土地税

青海省人民政府 关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知

各市、自治州人民政府，省政府各委、办、厅、局：

为合理保护和有效开发利用土地资源，充分发挥城镇土地使用税在严格土地管理中的积极作用，根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》《青海省城镇土地使用税实施办法》（省政府令第５９号）等有关规定，现就进一步明确我省城镇土地使用税征收范围有关事宜通知如下：

一、在我省设立的光伏产业园、生态太阳能发电等园区（含光伏产业生产经营用地，包括建设用地、按原地类管理的土地），认定为工矿区，按照对工矿区企业征收城镇土地使用税的相关规定，征收城镇土地使用税。

二、具体征税范围和适用税额，按照《青海省城镇土地使用税实施办法》及所附《青海省城镇土地使用税税额表》相关规定，由各市、自治州人民政府确定，并报省政府批准执行。

三、本通知自印发之日起施行。各地区、各部门要认真贯彻执行国家和省政府有关城镇土地使用税的规定，稳步做好光伏企业城镇土地使用税的征收工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210072-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏项目土地税

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

法治如何引领保障绿色发展体系建设

作为国家煤炭能源基地和山东省工业中心城市，济宁市的能源消耗以煤炭为主，电力、焦化等高耗能、高污染企业数量众多，分布密集，是典型的煤烟型大气污染城市，也

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS