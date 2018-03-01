1至18元/平米：青海将征收光伏项目土地税

近日，青海省人民政府印发《关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知》
近日，青海省人民政府印发《关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知》。通知指出：在青海省设立的光伏产业园、生态太阳能发电等园区（含光伏产业生产经营用地，包括建设用地、按原地类管理的土地），认定为工矿区，按照对工矿区企业征收城镇土地使用税的相关规定，征收城镇土地使用税。税率按照《青海省城镇土地使用税实施办法》及所附《青海省城镇土地使用税税额表》相关规定，由各市、自治州人民政府确定，并报省政府批准执行。
据悉，根据目前甘肃执行的城镇税率，每平米最低1元，最高18元。
青海省人民政府 关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知
各市、自治州人民政府，省政府各委、办、厅、局：
为合理保护和有效开发利用土地资源，充分发挥城镇土地使用税在严格土地管理中的积极作用，根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》《青海省城镇土地使用税实施办法》（省政府令第５９号）等有关规定，现就进一步明确我省城镇土地使用税征收范围有关事宜通知如下：
一、在我省设立的光伏产业园、生态太阳能发电等园区（含光伏产业生产经营用地，包括建设用地、按原地类管理的土地），认定为工矿区，按照对工矿区企业征收城镇土地使用税的相关规定，征收城镇土地使用税。
二、具体征税范围和适用税额，按照《青海省城镇土地使用税实施办法》及所附《青海省城镇土地使用税税额表》相关规定，由各市、自治州人民政府确定，并报省政府批准执行。
三、本通知自印发之日起施行。各地区、各部门要认真贯彻执行国家和省政府有关城镇土地使用税的规定，稳步做好光伏企业城镇土地使用税的征收工作。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210072-1.html
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