广东佛山两年完成全市公交车新能源化更换

近日，广东佛山佛山召开今年春节后首个全市大会――佛山市污染防治攻坚战动员会，对今年全市污染防治工作进行部署。在会上，佛山市委书记鲁毅认为，环境污染成为影响佛山经济高质量发展的重要制约因素，打好污染防治攻坚战，是推动佛山经济由高速增长转向高质量发展的重大机遇。鲁毅表示，树立环保和经济相互促进、协调发展的新理念，实施环境综合整治，淘汰落后产能，不断提升环境承载能力和吸引高端资源的竞争力，将为佛山引进大项目、好项目腾出环境容量和发展空间。

佛山市委副书记、市长朱伟表示，2018年，佛山将打好“蓝天白云保卫战”“水污染防治攻坚战”和“村级工业园区环境整治改造攻坚战”，并建立最严格的责任考核制度，涉及失职渎职、情节严重的，将及时移交纪检监察部门予以严肃问责。与此同时，佛山还要建立“互联网＋环境保护”科技支撑体系，扩大污染源在线监控范围，完善自动监测与异常报警机制，并加强空气质量预报预警能力建设。

2017年：全年优良天数占比为79．5％

在会上，副市长赵海通报了2017年全市污染防治工作情况。数据显示，2017年全年优良天数占比为79．5％。从去年6月起，佛山市空气质量持续改善，连续7个月摆脱了单月排名靠后现象，11月PM2．5同比下降19．2％、12月同比下降13．4％。同时，水环境质量取得历史性突破。12个省考核断面有11个达到省考核要求，佛山水道、西南涌、芦苞涌综合污染指数同比分别下降28．94％、25．74％、2．74％，水口水道初步扭转水质恶化趋势。6条城市建成区黑臭水体全部完成整治，水质达标。

但要指出的是，佛山大气污染防治仍需持续攻坚。2017年，省下达给佛山的七项大气约束性指标中，优良天数比例、PM2．5、NO2和臭氧四项指标未能完成，优良天数比例下降了5．2％。

赵海还提到，佛山的城市型复合污染特征明显，扬尘和机动车污染对环境质量负面影响持续上升。据统计，佛山全市有5000多个工地，工地扬尘成为佛山主要大气污染源之一。截至2017年底，佛山机动车保有量已超过220万辆，城市拥堵加剧，中心城区氮氧化物阶段性排放呈几何增加。

2018年：全力打好三大“攻坚战”

在会上，朱伟提出，2018年，佛山要全力打好大气污染防治、水污染防治和村级工业园区环境整治改造三大“攻坚战”，朱伟还与五区签订了2018年环境保护“党政同责、一岗双责”责任书。

蓝天白云保卫战：公交车新能源化更换

“PM2．5年均值要从39．7微克／立方米下降到37微克／立方米，难度非常大。”朱伟表示，打好蓝天保护战，是三大“攻坚战”的重中之重。2018年，佛山将通过推进机动车污染减排、能源消费清洁化、深化工业治理、扬尘治理精细化、压实大气污染防治责任等举措，确保PM2．5有明显下降、二氧化氮和臭氧下降。

朱伟表示，机动车排放是佛山PM2．5、二氧化氮和臭氧的主要来源之一。在全市6000多辆公交车中，现在除了2000多辆是纯电动车外，其余还是常规公交柴油车和天然气车。佛山将加快建设新能源汽车充电站和充电桩，推动公交车新能源化，2018年底完成剩余全部常规公交柴油车和常规公交天然气（LNG）车的淘汰，两年完成全市公交车新能源化更换，2018年底要完成50％。

尽快将物流园区、货运站场、大型批发市场迁出禅桂新中心区域，分散中心城区过于集中的物流交通枢纽功能。禅城区要加快佛山新港码头、澜石港码头的搬迁工作。

水污染防治攻坚战：污水管网打通“最后一公里”

针对今年的水污染防治工作，朱伟提出了相关目标：集中式饮用水源地水质达标率保持100％；地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到83．3％，重点紧盯顺德水道乌洲断面达到Ⅱ类水，高明河沧江断面达到Ⅲ类水；佛山水道、西南涌、芦苞涌水质持续改善、逐步向Ⅳ类靠拢，水口水道水质达到Ⅴ类，建成区6条黑臭水体实现长治久清，左岸涌、乐平涌、里水河、雅瑶水道、解放涌、谢边涌、九江基涌等市控断面水质达标。

值得关注的是，在饮用水源保护方面，佛山将推动供水系统整合，西南水厂、官山水厂分别在2018年3月和6月完成取水口关停，乐从水厂、合水水厂要在年底前完成取水口迁移。加快城乡供水一体化，今年年底前完成7间村级水厂整合关停。

在生活污水处理方面，佛山在今年将新建300公里污水管网，注重管网连通，打通已建管网的“最后一公里”。

村级工业园区改造：建环境准入清单

此前，本报曾对村级工业园区整治作系列报道，引起社会关注。此次大会将村级工业园区环境整治改造纳入三大“攻坚战”，成为2018年佛山环境治理的重点工作。朱伟表示，佛山将持续开展村级工业园区环境专项整治。其中，佛山将建立村级工业园区环境准入清单和负面清单，实施分类指导、疏堵结合。

鲁毅：优化产业结构是治理环境根本之策

“当前最重要的是补齐空气质量及广佛跨界河流整治两大短板。”鲁毅认为，空气质量的问题主要是产业结构、能源结构、交通结构等方面的问题，要持之以恒推进大气污染防治行动。

与此同时，佛山要以广佛跨界河流整治为突破口，强化黑臭水体和污染河流治理，今年重点是推进广佛跨界河流和高明河持续改善并提高月度达标次数，推进市控考核断面达标率提升，为2019年达到省考核要求打好基础。

“要将打好污染防治攻坚战，作为推动佛山经济由高速增长转向高质量发展的重大机遇。”鲁毅表示，优化产业结构是治理环境的根本之策，佛山要着力点放在实体经济提质增效上，转变过多依赖资源消耗和粗放扩张，过多依赖高能耗、较高排放的发展模式。接下来，佛山将发挥规划引领作用，科学布局生产生活生态空间，加快智能制造技术和先进装备在传统产业领域的应用，建设现代化经济体系。

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