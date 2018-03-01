稳定发展依然可期 光伏业出路在于提高经济性

专家认为，高增长恐难延续，但稳定发展依然可期。受政策因素影响，光伏扶贫、分布式光伏仍被看好。未来光伏行业企业将主要比拼技术和效率，力争降低成本，逐步实

经历过去两年的爆发式增长之后，2018年光伏市场是否还能保持高速增长备受关注。专家认为，高增长恐难延续，但稳定发展依然可期。受政策因素影响，光伏扶贫、分布式光伏仍被看好。未来光伏行业企业将主要比拼技术和效率，力争降低成本，逐步实现平价上网，进一步提高光伏发电的经济性。

受电价调整、分布式市场爆发等因素影响，去年我国光伏市场增速大幅超预期。有人担心光伏行业近两年的超高速增长会透支今后的增长动力。对此，专家表示，光伏行业近两年的高速增长态势恐难持续，但仍将保持相对稳定增长；未来光伏行业将主要比拼技术和效率，力争降低成本，逐步实现平价上网。

市场规模快速扩大

国家能源局近日发布的光伏发电并网运行情况显示，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机5306万千瓦，其中，光伏电站3362万千瓦，同比增长11％；分布式光伏1944万千瓦，同比增长3．7倍。到2017年12月底，全国光伏发电装机达1．3亿千瓦，其中，光伏电站10059万千瓦，分布式光伏2966万千瓦。

从新增装机布局看，由西北地区向中东部地区转移的趋势明显。华东地区新增装机1467万千瓦，同比增长1．7倍，占全国的27．7％。华中地区新增装机为1064万千瓦，同比增长70％，占全国的20％。西北地区新增装机622万千瓦，同比下降36％。分布式光伏的发展继续提速，浙江、山东、安徽三省分布式光伏新增装机占全国的45．7％。

苏美达能源市场总监袁全告诉经济日报记者，光伏市场之所以出现爆发式增长，一方面是因为2017年国家能源局发布了《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，对促进光伏行业规范发展起到了积极作用；另一方面，截至去年中期，上游硅片制造商的产业布局已经到位，由此保证了产品供应。此外，地方政府也在积极促进民用分布式光伏发展，这促使光伏企业纷纷投身于分布式光伏市场。

晋能科技总经理杨立友认为，装机快速增长得益于三方面原因：领跑者基地规模扩大，首批领跑者项目成功建成后，领跑者基地规模由首批的1吉瓦扩大至5．5吉瓦；分布式市场爆发，随着高效组件性价比优势凸显、分布式推广多种商业模式涌现，2017年分布式装机量超过过去5年的累计装机量；光伏扶贫作为精准扶贫的重要形式，也受到政策的大力扶持。

“光伏行业投资热情的内在驱动力还和目前技术升级、系统成本下降有关。同时，国外新兴市场的需求也在增加。”中来股份高级副总裁刘勇说。

分布式光伏仍被看好

2018年光伏市场是否还能保持高速增长备受关注。中国水利水电规划设计总院副院长易跃春表示，近年来光伏产业快速发展，随着技术进步、产业提升，行业将保持相对稳定增长。当然，最近两年的高速增长态势也难以持续。

不少光伏企业仍对市场保持乐观。为加快行业进步，单晶龙头隆基股份结合自身多年来积累的生产技术和成本控制优势，拟在未来3年扩建单晶硅片产能，以满足行业下游用户日益增长的需求。公告显示，隆基将稳步扩大单晶硅片产能，在2017年底单晶硅片产能达到15吉瓦基础上，力争2018年底达到28吉瓦，2020年底达到45吉瓦。通威股份也宣布，将根据市场需求情况，在未来3年至5年内逐步建成投产共计20吉瓦的高效晶硅电池生产项目。

对于未来市场的增长点，杨立友表示，根据最新公布的光伏发电项目价格政策，除村级光伏扶贫电站外，光伏电站、分布式项目的补贴将全面下调，而在山西、山东等10余省将光伏指标全部用于集中式光伏扶贫电站。预计2018年光伏扶贫将成为光伏市场中的重要组成部分。同时，随着度电成本不断下降，人们使用绿色电力的意愿不断加强，预计2018年分布式光伏装机量还将继续增长。

“以前光伏电站布局基本以三北地区为主，未来多种利用方式将在全国逐步推广。以前我们提出光伏要逐步实现用户侧平价上网；随着技术快速发展和成本降低，部分发电侧也会逐步实现平价上网。”易跃春说。

不断创新才能降成本

未来，光伏发电将逐步从辅助能源向替代能源转变。这就需要通过技术进步、产业升级，进一步提高光伏发电的经济性。

“效率与成本始终是光伏产业发展的关键词，技术创新是核心，提升效率是关键，不断降低成本是所有光伏企业的追求。”隆基乐叶光伏科技有限公司总裁李文学说。

数据显示，2017年全球太阳能领域投资达2万亿元，中国超过3500亿元，是能源类投资的热门板块。过去8年，光伏成本下降了90％，目前中国的光伏发电正在快速成长壮大，逐步向主流能源迈进。

李文学表示，所有这些成绩都有赖于技术进步，中国光伏产业发展到现在，技术创新层出不穷，各种高效技术百花齐放，尤其在国家领跑者计划的助推和引领下，高效技术成为技术创新的核心，效率提升，速度明显加快。

以隆基为例，2015年其在行业内率先实现单晶硅片100％的金刚线切割，同时还培育了国内金刚线切割产业链，支持了全行业金刚线切割技术的推广。此一项技术的推广便给整个太阳能行业带来了革命性发展，每年可为光伏行业节约成本120亿元，加快了光伏发电平价上网的步伐。

“2017年首次调高了领跑者准入标准，设立前沿基地，未来很有可能通过规模效应和前沿技术的应用，在领跑者基地、前沿基地率先实现平价上网，预计2018年市场对高效和超高效产能的需求将更加旺盛。”杨立友说。

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