搜狐：知识英雄年后重启 每晚用户平分百万现金,知识英雄 搜狐 直播 现金 直播答题
科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日晚间消息，在春节期间沉寂一段之后，直播答题又出新消息。搜狐旗下千帆直播推出的直播答题节目《知识英雄》今日对外透露称，将于接下来在每晚推出七点“百万撒币”，天天延续。用户可以在千帆直播APP上答题，也可以在搜狐视频、搜狐新闻、搜狗搜索客户端等搜狐矩阵平台进行答题。
据搜狐方面透露，2月23日其旗下千帆直播推出的直播答题节目《知识英雄》已获得新闻出版广电局审核批复，成为监管出台之后首个正式上线的直播答题栏目。
据搜狐知识英雄相关负责人透露，重启第一日开启了“百万撒币”模式，当天直播间用户峰值超过100万人。搜狐知识英雄答题活动每晚7点开场，采用十题制，全部答对十题的用户一起平分每场100万元现金。同样，用户分享自己的邀请码还能得到复活卡。（锡安）
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