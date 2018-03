丧葬公司寻找志愿者,想为逝者打造人工智能副本

(原标题:Funeral parlour looking for 'volunteers' for 'Black Mirror' project to create immortal AI)

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息,长生不老有可能在不久的将来成为现实,瑞典科学家们认为人工智能(AI)能够在人们死亡后成为拥有完整意识的“副本”。瑞典丧葬服务机构Phoenix目前正在寻找愿意使用自己死亡亲属进行试验的志愿者。

据报道称,科学家们想要打造出与死去的家庭成员或者朋友样貌相似的机器人副本。这就像是来自科幻恐怖系列剧《Black Mirror》中的场景,在这一系列剧中一位悲伤的女性就购买了自己死亡男友的一个AI副本。

最初这种克隆机器人将以Siri或者Alexa等语音助手的形式出现,它们将能够以逝者的身份回答问题或者做出反应。科学家们将借助人工智能重建逝者的声音,并且希望建造能够完成更复杂任务的机器人,比如说回答时间和气候问题。

据Sputnik新闻报道,这种机器人未来有一天能够进化成为功能齐全的人形机器人,不仅外形与逝者相似,还将拥有他们的意识。世界上许多著名科学家很久之前就在考虑将人类意识上传到大脑的想法,这样本质上就能够实现人类的数字化永生。

未来学家Michio Kaku博士认为,我们很快就能够将我们的思维上传到机器中,这就能够让人们与死去的爱人或者家人进行交流。这种机器也将保留死者所有的记忆和性格。Kaku博士称:“他们事实上将变得永生。”

谷歌工程管理部负责人Ray Kurzwell之前曾经说过,他认为人类思维能够在30年内上传到一台计算机中。他声称:“我们现在的扫描机只要非常接近于大脑神经,就能够清晰的捕获每一个神经特征。在30年内,我们将能够把数十亿个血细胞大小的纳米机器人送入大脑的每一根毛细血管,以非侵入式的方法创造一个完整的神经特征扫描图。”

他声称:“纳米机器人未来有一天将能够把我们的大多数知识、技能和性格的详细信息复制到一个文件中,并且储存在计算机上。”他认为,未来人类意识将能够上传到一台机器中或者一种阿凡达替身中,它们甚至将获得复制的记忆。Kaku称:“这事实上就是一种永生。而且这种技术变成现实也只是时间问题。”

这位未来学家认为,这项技术变成现实只是时间问题。他也并非是唯一一位认为我们能够管理和保留记忆的人。亿万富翁伊隆·马斯克已经创立了Neuralink公司致力于这项研究。马斯克之前也表达了对于人工智能的担忧,他声称:“我认为如果我们能够与人工智能有效的结合起来,比如说改善大脑皮层与与数字分身之间的神经连接,你就能够成为人工智能与人类的结合体。”

马斯克称:“我们不必担忧出现邪恶的人工智能统治者,因为从某种程度上来说我们也是人工智能。”未来学家Ian Pearson博士称:“人们正从许多不同的方面接近于实现永生。到2050年,只有富人和名人才能够获得永生。中产阶级和工人阶级的大多数人或许能够在2060年代承担得起永生的费用。”

他声称:“到2060年年龄在90或者90岁以下的任何人都能够实现永生。任何年龄在50岁以下的人都非常有机会实现永生,年龄在40岁以下的任何人都能够获得永生。”Pearson博士也认为,随着机器人的进步,人们将能够将他们的思维上传到机器中。

这位未来学家称:“我们将能够将思维完美连接到机器世界,而且我们的思维本质上是存储在云端的,而且能够使用任何我们喜欢的机器人生活在现实世界当中。目前的性机器人已经开始越来越接近于人类。再经历30年的发展,它们将更加拟人。”(过客)

