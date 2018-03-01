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ExOne携手西格里集团提供碳3D打印服务

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科技传媒网 3D虎 2018-03-01 12:06

近日，位于宾夕法尼亚州北亨廷登的工业3D打印公司ExOne对外发布消息称，其已经与西格里集团达成合作，以CARBOPRINT为品牌制造3D打印碳和石墨部件。

近日，位于宾夕法尼亚州北亨廷登的工业3D打印公司ExOne对外发布消息称，其已经与西格里集团达成合作，以CARBOPRINT为品牌制造3D打印碳和石墨部件。

ExOne携手西格里集团提供碳3D打印服务

用碳进行3D打印是该行业最广泛吸引人的领域之一。像Markforged Mark Two这样的打印机在提供独特的碳纤维打印能力方面取得了巨大的成功，并且只有少数几家专门从事超硬材料打印的3D打印公司。

ExOne和西格里集团之间的新合作将在工业3D打印领域看到一种新的碳3D打印选项：CARBOPRINT，一种同时处理石墨的粘合剂喷射3D打印工艺。

ExOne的首席技术官Rick Lucas表示：“ExOne与西格里集团形成了独特的合作关系，西格里集团开发出了一种非常适合我们的粘结剂喷射技术的材料。这项技术不仅能够生产小型样机，而且能够高效地进行系列生产并快速开发针对客户的解决方案。”

ExOne携手西格里集团提供碳3D打印服务

目前，西格里集团已经提供了有关原材料和粉末制备以及后处理的知识，不仅如此，ExOne也完成了3D打印方面的工作。

后处理在CARBOPRINT过程中起着重要作用，因为3D打印碳部件最初是多孔的。为了应对这种多孔性，西格里集团的后处理技术（包括聚合物浸渍和硅或金属渗透）可以改变材料特性以适应3D打印部件的特定应用。

ExOne携手西格里集团提供碳3D打印服务

最初的材料开发研究已经完成，两家公司正在开发第一批用于测试的试件。这些将在化学仪器制造和环境技术领域测试，以全面了解3D打印碳的化学稳定性、导电性和导热性。

目前，研究员使用CARBOPRINT制造的特定部件包括蒸馏塔的换热器和泵组件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210080-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印3D打印服务

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