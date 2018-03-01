2018年中国永磁电机行业发展现状分析

永磁电机采用永磁体生成电机的磁场，无需励磁线圈也无需励磁电流，效率高结构简单，是很好的节能电机，随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展，永磁电机

永磁电机采用永磁体生成电机的磁场，无需励磁线圈也无需励磁电流，效率高结构简单，是很好的节能电机，随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展，永磁电机的应用将会变得更为广泛。

全球市场：发达国家掌握永磁电机高端技术，日本引领高档精密永磁电机技术发展

日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家知名品牌公司凭借其数十年的永磁电机生产制造经验和关键工艺技术，仍然影响着世界永磁电机的发展，掌控者大部分高档、精密、新型永磁电机的技术和产品。尤其日本凭借精密加工技术在中小电机具有较大优势，代表世界先进水平，引领着高档精密永磁电机的技术发展。

图表1：永磁电机全球竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院整理

日本的永磁电机制造厂商由于掌握高端的技术而在国际永磁电机市场上占据重要地位，它们处于市场的最高端位置，拥有行业最顶尖的技术和产品。日本在电子控制以及生产工艺上的领先地位，无论在生产上还是技术上都是微电机设备的领先国家之一。

日本在永磁电机高效率化、静音化、工业伺服用永磁电机高性能化诸方面进行了大量研发工作，因此在技术上具有很大的优势，生产出来的微电机设备具有高控制精度、低功耗、长寿命和低成本小尺寸等竞争优势，并且在技术的行列也走在世界的前沿，占据了世界高档永磁电机的大部分市场。

图表2：日本主要永磁电机制造厂商

资料来源：前瞻产业研究院整理

除了日本外，美国永磁电机也处于全球领先水平。美国的永磁电机行业发展主要着重于军用微电机方面，美国军用微电机的科研和产品水平处于世界领先地位，西方国家军事装备和电子装置中应用的各类微电机绝大部分由美国几个主要厂商供应，微电机美军标准已成为国际标准。美国永磁电机市场上的主要品牌有parker电机、美国bodine电机、美国太平洋电机、美国LEESON电机等。

图表3：美国主要永磁电机制造厂商

资料来源： 前瞻产业研究院整理

全球经济随着信息技术的快速发展，各国先后已进入工业自动化、办公自动化、家庭现代化、农业现代化及军事武器装备现代化的技术阶段和普及阶段。永磁电机作为这些技术和系统中重要的基础元件，伴随着永磁电机的应用领域越来越广，其需求量不断增加。

随着新能源汽车、智能家居等领域的快速发展，加大对永磁电机的需求，全球永磁电机的销量不断增长。随着现代化水平的发展，全球永磁电机行业发展前景较为乐观。

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