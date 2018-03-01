发展智能装备 再造“永川工业”

有自主知识产权的永川弧焊机器人目前已实现量产；全国首条双Y轴发动机缸盖智能化生产线填补了国内技术空白。美国加州大学洛杉矶分校工学院在永川设研究院，促进

埃马克（重庆）机械有限公司生产的高端数控产品。通讯员 陈仕川 摄

永川，古来得名于城区“三河汇碧，形如篆文‘永’字”，如今则是西部茶都、职教名城。作为成渝城市群重要节点、重要现代制造业基地，永川如何走出一条高质量发展的道路？近日，重庆日报记者专访了永川区委书记滕宏伟。

贯彻落实党的十九大精神 推动强区富民

重庆日报：党的十九大的一个重大历史贡献就是提出了习近平新时代中国特色社会主义思想。永川在学习贯彻过程中，有哪些心得体会，开展了哪些贯彻落实的工作举措？

滕宏伟：习近平新时代中国特色社会主义思想是党的十九大最重大的理论成果，是十九大的灵魂和主线，是我们党必须长期坚持的指导思想。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神，我们按照中央和市委部署，着力学懂、弄通、做实，采取统一组织集中学、方式灵活多样讲、寓教于乐生动演、互动交流大家谈等多种方式，推动党的十九大精神往实里走、往深里走、往心里走，把党的十九大精神全面落实在永川。

我们按照市委“在战略部署上扣扣子、在责任履行上担担子、在任务落实上钉钉子”的要求，紧紧围绕全市两会精神，围绕打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”，成立11个工作小组，弘扬“永立潮头、海纳百川”的永川精神，推动永川“兴业兴城、强区富民”。

多管齐下提质发展 增强城市活力

重庆日报：党的十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。“兴业兴城、强区富民”离不开高质量发展。永川如何寻求高质量发展、增强发展活力和动力？

滕宏伟：永川是成渝经济区的节点城市，是联动成渝城市群发展的重要区域，当前，长城、庆铃、东鹏、利勃海尔等重大项目、高质量项目的相继落地，将为再造一个“永川工业”奠定坚实基础。智能装备、汽车及零部件、电子信息、特色轻工、能源及新材料五大重点工业集群增加值增长14％，占规上工业增加值70％，园区集中度达到80％。

此外，供给侧结构性改革扎实推进，永川关闭了煤炭企业51家，钢铁企业10家，砖瓦企业56家，关停的企业个数和退出的产能均占全市的1／3。农村改革、医药卫生体制改革、行政体制改革、PPP投融资体制改革等重点领域和关键环节改革持续释放制度红利。职教人才集聚、服务业繁荣发展、经济发展迅速，永川城市的活力越来越强。

重庆日报：那么，关于寻求高质量发展，永川有哪些具体的思路和举措？

滕宏伟：对永川而言，走高质量发展之路，就是要围绕质量变革、效率变革、动力变革，依托永川基础和优势，大力发展智能装备、汽车及零部件、电子信息、特色轻工、能源及新材料五大工业集群。

具体而言，要突出以下三个重点：一是大力发展以高端数控机床为主导的智能装备产业集群，数控机床是高端装备制造业的“工作母机”。作为全市机床产业大区，我们去年数控机床产量占到全市的1／3。我们近期出台了“高端数控机床发展促进政策17条”，计划用3年时间建成集高端数控机床研发、生产、销售、服务于一体的国家新型工业化装备制造示范基地，年产值规模达到200亿元以上。打造包括德国机床巨头埃马克、排名行业全球第四的德国利勃海尔、德根、SW等众多高端数控机床顶级制造商在内的“中德产业园”。

二是大力发展汽车及零部件产业集群。我们加大招商引资力度，去年底引进汽车自主品牌龙头企业、中国企业500强、国内最大的SUV制造商长城汽车落户永川，一期产量25万辆，二期产量50万辆。今年上半年基地将动工，2019年全面达产。同时，我们还引进耐德永铃专用汽车项目，该项目已经开工建设，今年底将建成投产。

三是大力发展军民融合产业，深化与中船重工集团合作，以永川原有的三大军工企业为基础，加快建设中船重工智能制造产业园、智能装备产业园、物流产业园等项目。

激发产业创新活力 凝聚国内外智慧资源

重庆日报：十九大报告作出“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”的重大部署，其中强调实施创新驱动发展战略。永川是如何创新激发产业活力、凝聚智慧资源的？

滕宏伟：在永川，科技创新正在提质增速，围绕建设中国西部创新特区的目标，永川加快体制机制创新、管理创新、商业模式创新、吸引集聚各类优质创新资源，“新点子”“新发明”“新创举”不断涌现。

举例来说，永川引进的第一家数控机床整机生产企业――重庆威诺克智能装备股份有限公司就积极联合西安交大、重庆大学，在短短几年中开发出五大系列几十种高效率智能化机床及生产线产品，拥有40多项专利，填补了国内相关领域的技术空白。该企业也成长为国家高新技术企业，并在新三板上市。

关于凝聚智慧资源，我们十分明确，创新是引领发展的第一动力。永川的发展，必须走以科技为支撑的创新发展、高质量发展之路。

在这方面，我们有三方面的优势基础。

一是有抓手、有载体。目前，永川正全力创建国家高新技术产业开发区，目前已通过国家有关部委验收。2018年将新培育科技型企业100家、国家认定的高新技术企业30家。同时，我们将依托国家工业机器人高新技术产业化基地、国家农业科技园、国家双创示范基地等载体，推动永川创新发展。

二是有人才、有支撑。人才是创新的第一资源。永川目前有15所职业院校、在校生12万人，每年向社会输送3万“永川技工”。全区有硕士3500名、博士308名、院士4名。去年永川出台了“发展职教激励政策24条”，重在扩大规模、提高档次、产教融合，力争3年内辖区职业院校达到18所以上，在校学生规模达到16万人以上。为永川产业发展提供高素质人才支撑。

三是有氛围、有成果。近年来，我们引进院士、长江学者、万人计划、知名专家30余人，借助他们的智慧力量，纳米银线柔性触摸屏、抗ED及肺动脉高压一类新药等“永川发明”创造了奇迹。

此外，有自主知识产权的永川弧焊机器人目前已实现量产；全国首条双Y轴发动机缸盖智能化生产线填补了国内技术空白。美国加州大学洛杉矶分校工学院在永川设研究院，促进科技成果转化。这些都为永川发展提供了支撑。（重庆日报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210083-1.html

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