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河北将据空气质量排名实施奖惩

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-01 12:29

河北省委办公厅、省政府办公厅日前联合印发《河北省城市及县（市、区）环境空气质量通报排名和奖惩问责办法（试行）》。

河北省委办公厅、省政府办公厅日前联合印发《河北省城市及县（市、区）环境空气质量通报排名奖惩问责办法（试行）》。

《办法》将排名情况分为三类，第一类为石家庄、唐山等8个传输通道城市排名，第二类为上述8城市所辖县（市、区）和定州、辛集市的排名，第三类是承德、张家口、秦皇岛所辖县（市、区）排名。

河北省大气办将依据各地月度空气质量综合指数和PM2．5平均浓度两项主要指标的绝对值和改善率，形成三类地区的空气质量排名。

河北将建立资金奖罚机制。以第一类排名为例，月度倒排第1至第3名分别扣减100万元、80万元、60万元，月度排名第1至第3名分别奖励100万元、80万元、60万元。

河北省大气办将依据排名，对每月排名倒数第一的大气污染传输通道城市和被扣减资金的县（市、区）进行预警提示；对空气质量同比不升反降累计两次的市县，进行通报批评；空气质量同比不升反降累计3次的地区，河北将启动公开约谈。

办法明确，对连续3次被约谈的县（市、区）开展专项督察。其中，对大气环境质量持续恶化、空气质量综合指数或PM2．5平均浓度连续两个季度（季度均值排名）在全省排名后10位的县（市、区），对县（市、区）政府主要负责人及有关人员实施问责；排名后5位的，对县（市、区）党委主要负责人及有关人员实施问责。

此外，河北还将对空气质量未达标，且连续3个月同比不升反降或改善率连续3个月排名全省后10名的县（市、区）实施区域限批。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210085-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:实施奖惩排名空气质量河北

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