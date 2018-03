三星移动总裁:没兴趣再争第一 不会为创新而创新

(原标题:Samsung boss says being first is no longer important)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月28日消息,据Android Authority报道,三星已经宣布最新款旗舰智能手机Galaxy S9和Galaxy S9 Plus,在2018年MWC新闻发布会上,三星电子公司旗下移动通讯事业部总裁高东真(DJ Koh)对公司的未来和创新提出了新的有趣看法,他称三星不再对首先推出新功能感兴趣。

高东真说:“我们沉迷于成为世界第一和行业第一,而不是思考这些创新对消费者有何意义。如今,成为第一已经不再重要,我们的战略是在正确的时间推出一些消费者认为有意义和有价值的东西。”三星在移动行业有着悠久的历史,因此这是一个巨大的变化。由于Galaxy S9没有任何“第一”功能,未来的三星电子设备可能更少创新,而更注重精炼体验。

三星曾经创造过许多第一,但并不是所有的”第一“都特别值得纪念。三星Galaxy Round是第一款配有曲面屏的智能手机,但是只有当它卖得够好,或者曲面手机真的成为主流商品,它才会真正引发关注。

三星也是第一个利用其所谓“空中手势”(Air Gestures)来控制智能手机的公司,不需要用户身体触摸屏幕。这项技术首先出现在Galaxy S4上,但并没有让任何人的生活变得更轻松。在未来的手机发布会上,三星停止推广这一功能,最终将其完全从Galaxy S系列中移除。

总的来说,三星决定只专注于做自己最擅长的事情而不是争做第一,这是件好事。毕竟,有关三星Galaxy S9最让人感到兴奋的地方是AR Emoji功能,据说这是其从苹果公司抄袭的,而且他们把指纹传感器移到了本来应该放置的位置上。

争做“第一”的日子应该被三星抛之脑后,取而代之的是,该公司应该专注于提供最好的智能手机体验。如今所有真正的创新都处于开发状态,比如类似Vivo的屏下指纹扫描仪和弹出式自拍相机的概念。让其他公司承担风险,而三星则专注于将用户体验最佳化才是明智之举。(小小)

