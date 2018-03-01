菜鸟绿色联盟公益基金将投1000万 促绿色包装升级

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，菜鸟联合阿里巴巴公益基金会，中华环境保护基金会、中通、圆通、申通、天天、百世快递、韵达等主要快递公司共同发布“中国绿色物流研发资助计划”。

据悉，2018年菜鸟绿色联盟公益基金将投入1000万，从物流包装的轻量化、循环利用、创新替代等领域着手，在研发新材料，新技术方面增加投入，促进绿色包装升级。

菜鸟表示，这是国内首个聚焦绿色科研项目的资助计划，标志着绿色物流进入创新驱动时代。该计划将面向全社会征集绿色解决方案，通过整合资源，调动全社会的力量共同推动绿色物流科研发展。

社会各界组织、环保人士可以登陆环保部下属中华环境保护基金会相关页面进行项目申报，围绕绿色包裹、绿色配送、绿色回收、绿色智能等方面进行科技创新。经过专家委员会的综合评审后，入围项目将会获得资金支持，这将加速科研成果落地，推动物流业绿色创新。

此外，菜鸟绿色联盟公益基金也在今天发起成立国内首个“绿色专家委员会”，30多位国内外行业专家率先加入。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210089-1.html

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