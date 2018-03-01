湖南省中央环保督察反馈问题整改完成76.32%

2月28日召开的湖南省中央环保督察整改工作推进会透露，截至2018年1月31日，中央第六环保督察组向我省反馈意见指出的76个整改问题，完成整改58个，完成率76．32％
2月28日召开的湖南省中央环保督察整改工作推进会透露，截至2018年1月31日，中央第六环保督察组向我省反馈意见指出的76个整改问题，完成整改58个，完成率76．32％；中央环保督察组交办的4583件信访件，办结4561件。
通过中央环保督察整改，一批突出环境问题得到有效解决。如洞庭湖区违法采砂问题整治、洞庭湖自然保护区核心区欧美黑杨清理、长株潭绿心地区违规建设项目退出、长沙市岳麓污水处理厂尾水排口下移、全省自然保护区违法采矿及小水电项目清理等重点问题，整改取得重大进展。
通报指出，目前多个市州存在超期未完成任务，如湘潭碱业公司长期超标排放问题、衡东金龙矿业尾矿库长期渗漏污染问题、华容河水质恶化问题等。危险废物超期贮存问题在多地仍存在。
各市州和相关省直部门汇报了整改情况。娄底市实施资江流域锑污染整治行动计划和锡矿山地区废渣整治工作方案，今年将完成其中60％以上重点项目，2019年底将全面完成督察组交办的整改任务。省住建厅今年将完成城镇150个黑臭水体治理，并列入重点民生实事考核。省林业厅将督促岳阳、益阳、常德三市制定相关自然保护区缓冲区和实验区内欧美黑杨清理退出方案，确保今年完成清理任务量的30％，2020年全面完成任务。（来源：人民网 记者 曹娴 通讯员 黄亮斌）
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