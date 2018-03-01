立案处罚违法企业153家 四川广汉市环保治理全覆盖

“白鱼河的水变清了，现在居然能看到水里的游鱼了。”近日，广汉市兴隆镇天台村村民张大爷高兴地说，白鱼河经过整治后大变样，河水清澈，鱼儿畅游，两岸还栽种有花草树木，各种景观错落有致，成为了兴隆镇的“风景区”，村民们都喜欢到这里健身散步、休闲垂钓。

“以前，白鱼河还是让人退避三舍的‘臭水河’，河内水葫芦肆虐、垃圾成堆，一到夏天更是臭气熏天，群众意见非常大。”兴隆镇镇长曾正介绍说，2017年，兴隆镇党委、政府狠下决心对白鱼河进行专项整治，目前白鱼河已初步实现水清景美的目标，还拓宽了河道、加固了河堤、新修了健康步道。下一步，将拆除沿线的房屋，进一步延长健康步道，并修建廊桥、观景桥及各式小景点，整个工程预计2018年7月完工。

兴隆镇对白鱼河的环境保护工作只是广汉市18个乡镇着力改善环境、造福民生的一个缩影。去年以来，广汉市环保局紧紧围绕环保目标责任和迎接中央环保督察开展各项工作，切实提升广汉市环境质量，为广汉建设成都北部新城最优区域提供有力环境支撑。

广汉市扎实推进水污染防治，去年完成5家重点企业废水处理设施改造，淘汰小纸厂2家，完成强制性清洁生产审核验收1家，通过评审5家。完成水污染综合项目整治计划任务12个。金轮镇、向阳镇农村环境连片整治项目通过工程竣工验收。8条黑臭水体已完成7条整治工程，梳理农村黑臭水体300条制定整治方案，已完成整治34条。城市饮用水方案已获省政府批复，城乡饮用水源保护区规范化建设有序推进。

同时，广汉市全面开展大气污染防治，完成23户企业VOCS工程治理，调查并通过省级审核企业351家。华侨凤凰及2家玻璃瓶厂烟气脱硝治理工程设备安装和生产调试通过省级验收。完成注销、淘汰并通过验收燃煤锅炉168台458蒸吨。上线检测车辆3万余台，合格率90％以上，淘汰“黄标车”1669辆。

广汉市还全力推进土壤污染防治，完成农用地土壤污染状况详查布点398个，17个行业73小类257家工业企业场地列入调查范围。对现有的2家危废持证经营企业开展了规范化管理考核检查。

此外，广汉市全面强化环境监管执法，建立健全市乡村三级环境监管网格化管理机制，强化“两法衔接”机构保障。去年，立案处罚违法企业153家，限产停产5家，查封3家，“散乱污”断电849家，约谈九大行业450余位企业负责人，受理群众来信来访960件。在全省率先成立环境犯罪侦查大队，移送行政拘留环境违法案件9件10人，设立环境资源审判合议庭，审判环境违法案件2起。

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