西门子发布TIA博途V15工程软件平台：聚焦应用、数字化和效率

凭借全新版本的TIA博途V15，西门子扩展了其全集成自动化工程软件平台，纳入一系列实用的全新数字化功能，以缩短工程时间。其创新成果的主要有增加应用可能性、扩

凭借全新版本的TIA博途V15，西门子扩展了其全集成自动化工程软件平台，纳入一系列实用的全新数字化功能，以缩短工程时间。其创新成果的主要有增加应用可能性、扩展数字化产品组合、实现标准化和提高工程效率。

TIA博途V15增加应用可能性的亮点在于其集成了高级语言应用及其它驱动系统的多功能平台，其中包括安全验收测试等；将操作功能和2D到4D运动学集成于Simatic S7-1500控制器，可连接并对机器人进行编程。Simatic S7-1500高级控制器产品系列中纳入全新多功能平台，目前能够通过C/C++和Eclipse等商业编程工具轻松创建和重用高级语言应用。Sinamics S120及其他驱动产品系列的集成有助于实现西门子全系列驱动技术在TIA博途中的组态、调试和诊断。另一个亮点是针对Sinamics G驱动产品系列的向导指引型安全验收测试。

结合支持Simatic S7-1500高级控制器的CPU新技术，采用2D到4D运动学的操作功能现在可以在TIA博途中轻松高效地进行编程、模拟和调试，譬如Cartesian龙门架、卷取机、Scara机器人和Delta拾取机器人等。TIA博途V15还提供机器人功能。库卡和安川等机器人制造商已将其数据块库用于在TIA博途中进行机器人编程。日本电装(Denso)和瑞士史陶比尔(Staubli)等其他制造商计划在不久的将来发布数据块库。这样，控制和机器人技术的发展更加紧密，而TIA博途则能带来从工程到机器人操作等各环节的整体解决方案。

TIA博途V15关于数字化产品组合的扩展方面聚焦OPC UA功能和虚拟调试。OPC UA功能已针对Simatic S7-1500高级控制器进行了扩展。这可以改进和简化工厂中机器设备与MES/SCADA/IT层级(制造执行系统/监控和数据采集)之间的标准化垂直和水平通信。另外，它还有助于自动化解决方案按照行业特定标准进行实施，如OMAC PackML(机械自动化与控制组织)或Weihenstephan(唯森)等。虚拟调试支持对自动化解决方案的虚拟验证，也就是说控制组件与机器或系统的机电系统之间进行交互。该西门子解决方案的核心是支持Simatic S7-1500的S7-PLCSIM Advanced高级仿真器。这可以实现许多控制器功能的模拟和对虚拟系统模型的仿真测试。因此，自动化和机械工程在产品生命周期的早期阶段便实现了同步，从开发到实际调试的时间都得到缩短。

在标准化和更高工程效率方面，全新版本的TIA博途重视团队合作和扩展对设备和系统的诊断功能。通过TIA博途多用户工程(TIA Portal Multiuser Engineering)，在团队合作中添加了对变更对象的自动标记和离线模式。新版本下多用户服务器中强化的变更管理功能，如用于变更历史记录和用户评论等，可以改进团队内系统支持下的同步变更。对于设备和系统诊断，Simatic ProDiag诊断软件包也进一步扩展，现已涵盖对故障安全模块的监控和针对ProDiag报警的标准分析。借助同样已经得以扩展的Simatic HMI(人机界面)中的S7图形控制显示，直接改善了在系统的操作设备上对设备序列和应用错误的诊断及可视化显示。譬如，用户首次能够回查操作设备的图形代码显示故障的真实原因。

背景信息：

2010年推出的西门子TIA博途(全集成自动化工程软件平台)使用户能够通过高效配置快速、直观地执行自动化和驱动任务。其软件平台专为实现高效率和易用性而设计，同时适用于新老用户。TIA博途为控制器、人机界面(HMI)和驱动器等提供了标准的工程理念，可分享统一的数据存储和一致的操作方式――譬如，在配置、通信和诊断期间的操作，并针对所有自动化对象提供强大的库功能。TIA博途中简易的工程实现方式，有助于完整的数字自动化，如数字化规划、集成化工程和透明化操作等。TIA博途与PLM(产品生命周期管理)和MES(制造执行系统)软件一起构成了西门子完整的“数字化企业软件套件”，为企业迈向“工业4.0”奠定基础。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210092-1.html

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