横河电机发布运营管理软件包

横河电机推出用于记录和管理工厂人员工作数据的运营管理(Operations Management)软件包。横河开发了这一解决方案，作为卓越运营转型(Operational Excellence Tra

横河电机推出用于记录和管理工厂人员工作数据的运营管理(Operations Management)软件包。横河开发了这一解决方案，作为卓越运营转型(Operational Excellence Transformation)(我们的客户通过转型实现卓越运营)的一部分，通过扩大咨询服务和解决方案服务，优化供应链和运营管理。

Operations Management软件通过促进异常事件、工作进度和运营工作流程等内容的信息共享，为工厂运营和管理人员提供帮助。该软件能实现数据处理的数字化和标准化，帮助工厂人员正确、安全、高效地开展工作，从而提升企业价值。我们计划在六月份发布该软件的移动版本。

开发背景

随着市场的变化和全球竞争的加剧，制造商们面临着实现成本最小化和保证高利润率的挑战。所以在生产现场，在确保安全的同时提高运营效率、设备利用率和生产力显得尤为重要。

针对上述需求，横河电机不断开发利用数字技术来优化、自动处理公司业务流程的解决方案。这些解决方案有助于优化供应链和工厂设施运营，管理组织风险，以及最大限度地有效利用工厂资产以确保实现安全、可靠和能盈利的运营。这些解决方案还有助于设施管理。

随着物联网(IoT)以及大数据和人工智能(AI)的兴起，人们开始关注如何通过数据的收集、分析和数字化增加价值，具体方法包括提前发现问题，提高运营效率，强化管理流程，优化供应链以及加快决策。运营管理软件基于我们积累的专门知识对信息进行数字化和标准化，并促进工厂人员各部门内部和部门之间的信息交换，从而帮助提高工作效率。

人为因素常常是导致工厂运营效率低下、紧急停工等其他问题的根源。在许多情况下，工作指令的发布、进展监控等都是通过口头或书面文件的方式完成的，由于缺乏数字记录，可能会导致多种问题。例如，可能无法实时检查工作进度，需要很长时间收集必要的信息，在班组交接报告中添加信息时可能会出错，以及难以定位和检索以前的操作记录。诸如未能报告险情和事故并采取适当的对策，以及现场工作人员和控制室操作员之间的误解等问题也会对安全造成威胁。在全球市场中，人们越来越意识到需要运营管理解决方案来提高效率和安全性，并确保业务连续性和知识传承。

横河电机开发的运营管理软件可对各种信息进行数字化和标准化，方便在工厂操作员和管理人员之间共享。这些信息可以是工厂运营中注意到的任何异常信息、任务状态或特定操作的工作流程。该软件能确保工厂人员获得正确执行工作所需的信息，以帮助提高可靠性和安全性，同时也有助于提高运营效率。在支持安全运营管理的同时，该解决方案还可以记录事件操作和根据工作指令执行的工作，并且可以检索和使用熟练操作员的知识和技能信息。

Key areas for Operational Excellence Transformation

产品特点

本产品主要特点如下：

1、实现中央控制室操作员的工作指令和操作结果信息的数字化以提高效率

横河电机之前曾开发了一套软件包，用于工作指令和进度更新等工厂运营信息的数字化、管理和共享。运营管理软件除了具备记录运营和工作指令以及准备班组交接报告的所有功能外，还有许多新功能，有助于确保工厂人员全面了解所有工作流程，减少操作人员的工作量，提高运营效率：

(1)事故管理：从事故发生的记录到对策实施和结果确认，该功能可确保险情和事故处理工作流程按统一方式进行。

(2)变更管理：确保工厂设施或运营流程的变更工作流程按统一方式进行。此类工作流程可能涉及开展风险评估，向相关人员提交变更报告，以及工厂运营变更的实际实施。

(3)工作许可：该功能可让获得现场工作许可的工作流程实现数字化。

2、直观的用户界面(UI)

我们根据客户的反馈，与UI专家一起设计了直观的用户界面。经过优化后的界面让操作人员一眼就能了解操作的状态，并快速找到所需的任何信息。运营管理软件能将在Excel中创建的操作说明检查清单导入运营管理数据库，诸如此类的功能让实施变得十分轻松。

3、可在移动设备上使用以提高现场效率

维护和其他任务通常在现场执行，而不是中央控制室。为了让工作指令、权限和历史能在制造现场的任何地方都能轻松查看，横河电机计划在今年6月发布该软件的移动版本，以便于在平板电脑和其他移动设备上使用。现场工作人员不必依靠纸质备注或使用收发器，而是在其移动设备上使用该软件与中央控制室的操作员保持联系，并能快速方便地查看所有必要的信息，从而提高运营效率并确保所有必需的任务得到执行。

Operations Management， an operational risk management technology for Operational Excellence Transformation

主要市场

石油和天然气、石化、化工、电力、制浆和造纸、制药、食品、钢铁、供水和废水处理、有色金属、金属和水泥等行业 。

应用

帮助操作人员和其他工厂人员记录操作，管理运营计划和结果，方便班组交接，创建报告，以及管理险情与事故、变更和工作许可 。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210093-1.html

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