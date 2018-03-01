光伏玻璃持续走俏或将成为资本市场新风口

在光伏行业，由于应用场景条件的愈发苛刻，双面双玻组件已成为越来越多的企业的主打产品。

在此基础上，环保趋严，管理层通过排污权监管升级来清理存量产能，截至2018年1月中旬，40％的玻璃企业尚未拿到排污许可证，这些企业若最终仍未取得排污权则存在强制关停风险。从2017年末开始上涨的光伏玻璃价格在2018 年仍将有望保持在31元／平方米。

供需关系

支撑光伏玻璃维持高价

公开资料显示，根据使用的性质和制造方法不同，光伏玻璃又可分为3种，即平板型太阳能电池的盖板，一般为压延玻璃；在平板玻璃表面镀上通常厚度只有几微米的半导体材料制成的薄膜电池导电基片；集热式光伏系统使用的透镜或反光镜类的玻璃。

当然，这3种产品的特性和作用完全不同，其附加值也有很大的差别。

据了解，如今应用最广的新能源玻璃是高透光率玻璃，它是低铁含量的玻璃，也就是俗称的超白玻璃。铁在普通玻璃中属于杂质（吸热玻璃除外），铁杂质的存在，一方面使玻璃着色，另一方面增大玻璃的吸热率，也就降低了玻璃的透光率。因此，太阳能光伏玻璃作为太阳能装置的最重要组件之一，要求玻璃板必须高度透明，因此对用于生产太阳能玻璃的硅质原料中含铁量要求十分严格，Fe2O3含量一般在140 ppm－150ppm。

近日，作为可参考的光伏玻璃上市公司标的，信义光能发布的公告显示，其三大业务板块在2017年收入同步高增，其中光伏玻璃、光伏发电、EPC 服务三大业务板块在2017年分别实现34％、40％、239％的收入高速增长。

其中光伏玻璃销量因扩建产能释放同比增长53％，但受到售价下跌和主要原材料涨价的双重影响，毛利率同比下滑12个百分点至30．2％，拖累了净利润增长。

尽管如此，一份券商分析报告指出，在2018年，光伏玻璃供需关系仍将维持偏紧状态，价格有望保持强势：预计2018年全球光伏装机需求有望实现5％～10％的增长，叠加双面／双玻组件渗透率提升，将带来20％～30％的光伏玻璃需求增长；而供给端，虽有部分新线计划年内投产，但由于一方面2017年的强劲需求导致行业库存出清以及产线冷修计划推迟，另一方面环保限产影响有增无减，因此，预计今年行业有效供给增量不超过10％，全年供需将维持偏紧状态，价格有望维持强势。

随双玻走俏

未来市场替代空间大

作为另一可参考的光伏玻璃上市公司标的，亚玛顿很早就致力于研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜，是国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业。

此后，在确保传统AR镀膜玻璃业务稳定发展的同时，公司逐步向光伏终端应用领域拓展。通过延伸产业链，2013年公司通过跨国技术合作研发了2．0毫米超薄物理钢化玻璃并实现量产。同时，超薄双玻光伏组件实现量产。

2014年，公司正式进军光伏电站行业。2017年11月，公司收购常州安迪新材料有限公司100％的股权，常州安迪新材料之前主要为公司提供POE产品。

业界认为，超薄双玻组件将是未来的发展方向。亚玛顿开发的超薄双玻组件凭借轻量化优势比双玻组件更适合分布式光伏市场，未来市场前景广阔。

大环境上，2017年全国光伏发电新增装机达到53GW，远远好于2017年初预期，显示光伏行业持续高景气。得益于分布式的快速发展和度电成本的不断下降，2020年有望实现平价上网，届时光伏行业将由政策补贴驱动转为市场驱动，市场空间进一步打开。

在双玻组件方面，2017年国内双玻组件出货量约达到2GW，全球出货量达3GW左右，仅占组件全球出货量的3％。与单面电池片相比，双玻双面组件可以实现8％－30％的发电量增益，未来势必也会带动双玻组件对传统组件的替代效应，双玻组件替代空间巨大。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210094-1.html

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