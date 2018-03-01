最新技术平台可使太阳能发电量增加50%

美国储能公司Fluence近日宣布推出名为SunFlex Energy Storage的新技术平台，该技术平台可以提高和延伸新能源发电能力。

SunFlex Energy Storage平台，在白天和夜晚都能实现清洁和低价太阳能的按需提供。

美国储能公司Fluence近日宣布推出名为SunFlex Energy Storage的新技术平台，该技术平台可以提高和延伸新能源发电能力。公司最新的储能技术平台可消除白天的太阳能波动（例如受云层影响），并将电能输送延伸到夜晚，实现太阳能发电的按需供应，让每个太阳能发电站的清洁能源发电量最多提高50％。

Fluence总裁兼首席执行官Stephen Coughlin表示：“太阳能加存储是当今许多市场上最廉价的供电方式，将于未来五年内在更多的国家达到经济平价。客户现在通过Fluence的SunFlex Energy Storage平台，在白天和夜晚都能实现清洁和低价太阳能的按需提供。”

据了解，全球太阳能发电量增长显著，光伏发电占总发电量的比例在2000至2015年间七次翻倍。但随着太阳能发电的不断增加，负责控制系统可靠性的电网运营商在管理这种能源的不确定性上面临挑战。现在有了Fluence的新技术平台，就可以在最需要的时候提供太阳能电力，而不仅仅是在有电的时候。这项创新也不再需要应对太阳能波动的后备发电（如调峰燃气电厂或往复式发动机）。这一点对于许多微电网和岛屿尤为重要，因为在这些地方，太阳能和蓄能相结合成了现在最便宜和最可靠的能源形式。

Fluence首席运营官John Zahurancik表示：“Fluence团队最初开发的能源存储解决方案是为了取代效率或利用率低下的传统电力设施，如电力储备、调峰。随着新电力投资主要流向太阳能发电，我们有机会从一开始就让它更有效率。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210095-1.html

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