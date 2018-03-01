Stratasys将在RAPID+TCT上推出新的金属3D打印系统

随着越来越多的公司开始认识到金属3D打印的能力，向金属化迈进标志着增材制造业的一大举措。最近宣布这样的举动是Stratasys坚定行业的标志，与之前惠普一样，该

随着越来越多的公司开始认识到金属3D打印的能力，向金属化迈进标志着增材制造业的一大举措。最近宣布这样的举动是Stratasys坚定行业的标志，与之前惠普一样，该公司宣布即将发布的公告：金属即将到来。

众所周知，RAPID + TCT是北美日历上主要的3D打印活动，是Stratasys全面介绍的首选平台。去年在展会上，该公司宣布扩大与Desktop Metal的合作伙伴关系，因为它已经非常清楚其客户群对金属增材制造技术的需求。

“对于我们的客户来说，将渠道推向市场是件好事。这是我们关系的演变，现在是宣布推出产品的时候了。在与合作伙伴合作的过程中，我们在时间方面非常领先。我们会看到随着时间的推移而发展。我们有工作要做，为正确的客户介绍正确的技术。我们现在开始引入这项非常引人注目的技术，因为我们加强了我们的渠道以及客户的选择，”Stratasys的北美销售支持总监Roger Kelesoglu在去年的RAPID现场告诉小编该公司与Desktop Metal的合作。

今年同样，金属将在RAPID + TCT计划中占有重要地位，Stratasys的公告将顺利融入这一创新议程。

今年，Stratasys宣布大型金属将围绕自己内部开发的金属增材制造平台展开。该公司称，该系统在过去几年中被设计为“成为一种可行的制造技术，以取代短期制造的传统方法。”铝将成为新平台的首选材料，因为该公司期望满足客户常见的冶金需求，并指出该系统将允许制造“具有经济竞争力的零件，并且易于实施后处理”。

“我们非常高兴地宣布我们开发的这种新型增材制造平台，针对各种行业（包括汽车、航空航天、国防、机械加工和金属铸造厂）的短期生产应用。我们相信，这个平台将扩大我们的市场，并为我们的客户提供有效的手段来实现粉末冶金应用的增材制造的价值，”Stratasys首席执行官Ilan Levin说。

Stratasys已经在其中几个行业内开展了深入研究，它将带来新技术，提供新的解决方案，以“直接满足客户的需求，这些客户的需求包括生产中试系列零件，在产品升级期间进行小批量生产和测试，以及定制轻量级和复杂的部件”。

虽然新系统尚未公布，但将采用Stratasys的专有喷射技术。喷射技术已成为新金属发布日益流行的选择。Stratasys指出，就其本身而言，它正在努力克服“目前可用的金属基增材制造系统的材料限制”。粉末床金属3D打印可能是这些材料最熟悉的技术，它已经是市场上相当成熟的系统，包括可以制造最终用途零件。喷射技术为金属提供了一个有趣的平台，特别是在可扩展性和降低成本方面。

“在过去几年的孵化期之后，我们很高兴分享我们技术路线图的细节，我们相信这将为增材制造向短期金属零件生产提供承诺。作为增材制造行业的先驱和领导者，Stratasys正在加大对创新技术和应用知识开发的投资，以通过更深入的客户参与推动技术采用，”Levin说。

2018年，Stratasys正在努力扩大其产品和投资，金属3D打印机并不是该公司的第一个新技术，其Objet260牙科3D打印机基于三重喷射PolyJet技术，并于上周大量出现在一系列以牙科为重点的宣传中。该公司还扩大了医疗领域的合作关系，并在其产品组合中引入了其他技术，包括HP的Multi Jet Fusion。由于Stratasys一直专注于长期路线图，FDM和PolyJet技术也将在2018年得到进一步发展。

“我们仍然通过销售3D打印机来巩固我们的领导者地位，但现在变得越来越困难。我们正在寻求我们的独特优势，并试图专注于此，”Stratasys的销售副总裁Andreas Langfeld在2017年的最后一天告诉我。

虽然我们当时正在谈论最新的软件功能，但Langfeld还谈到了更广泛的视角，他指出：“最终，真正有所作为的是材料，打印机只是一个输出设备。如果你没有合适的材料，你就不能拥有这些应用程序。”

除了诱人的宣布前公告外，今天Stratasys还发布了其Q4和2017年全年财务业绩。该公司指出，第四季度收入与去年同期相比增长2％，为1.793亿美元，而去年同期为1.753亿美元。 2017财年收入为6.684亿美元，低于2016财年的6.725亿美元；毛利润为3.222亿美元，高于去年的3.173亿美元。2018年的收入指引为6.70-7亿美元。

“我们第四季度的业绩反映了我们全年建立的势头，这归因于推出的几款新产品带来的积极市场反应，包括2017年2月推出的F123系列和最近商业化的H2000和J700牙科解决方案，以及针对航空航天、汽车和医疗保健领域的具体投放市场举措的投资。我们在本季度的盈利能力和现金流提高表明，我们的资源整合取得成功，以支持我们的战略路线图，”Levin说。

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