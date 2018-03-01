2025年全球3D打印医疗设备市场将达27.7亿美元

到2025年，3D打印医疗设备市场预计将达到27.7亿美元。从2017年到2025年，年复合增长率为16.8％。在3D打印过程中，通过建立连续的原材料层来创建三维物体。每个图

到2025年，3D打印医疗设备市场预计将达到27.7亿美元。从2017年到2025年，年复合增长率为16.8％。在3D打印过程中，通过建立连续的原材料层来创建三维物体。每个图层都相互连接，直到对象完全完成。对象通过数字3D文件生成，例如计算机辅助设计（CAD）图或磁共振图像（MRI）。

由于3D打印允许设计人员轻松进行修改，因此不需要额外安装设备或工具。3D打印设备的灵活性允许制造商创建与病人解剖结构相匹配的模型，甚至是具有非常复杂内部结构的模型。这些功能吸引了医疗设备和其他产品（包括食品、家居用品和汽车零部件）制造商对3D打印的兴趣。科学家正在研究如何使用3D打印工艺制造心脏或肝脏等器官。

据小编了解，3D打印医疗设备大致分为两种：外部可穿戴设备和临床研究设备。外部可穿戴设备是针对每位患者制作特定的3D打印设备。在这个过程中，3D打印通常伴随着3D扫描，帮助创建几何图形。这些设备可以连接到一个人的外部。这些装置比那些必须植入身体的手术装置或植入物更大或更厚。这实际上有助于克服3D打印的任何机械强度问题。临床研究设备是为临床研究而设计的，其创建数量很少，并且可以在评估后进行设计更改。临床研究设备具有多个塑料部件，其中3D打印提供了创建具有成本效益的临床可用部件的方式。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210097-1.html

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