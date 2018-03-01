卢秉恒团队成功获批国内首张个体化定制骨科内植物器械注册证

近日，在3D打印医疗器械专业委员会共同理事长卢秉恒院士及其团队以及专委会的共同努力下，“个体化下颌骨重建假体”己通过国家食品药品监督管理总局产品审评并获
近日，在3D打印医疗器械专业委员会共同理事长卢秉恒院士及其团队以及专委会的共同努力下，“个体化下颌骨重建假体”己通过国家食品药品监督管理总局产品审评并获批注册，这意味着国内首张个体化定制骨科内植物器械注册证已经诞生。
国内首例个体化定制骨科内植物器械的获批，是卢秉恒院士团队与专委会的喜讯，也是整个3D打印医疗行业的喜讯！结合此前发布的各项政策文件以及刚发布的《定制式增材制造医疗器械注册技术审查指导原则》（征求意见稿），足可以看出国家在鼓励创新、支持3D打印医疗器械发展方面的重大决心。
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