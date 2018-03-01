卢秉恒团队成功获批国内首张个体化定制骨科内植物器械注册证

点评 科技传媒网 / 南极熊3D打印网 / 2018-03-01 17:00

近日，在3D打印医疗器械专业委员会共同理事长卢秉恒院士及其团队以及专委会的共同努力下，“个体化下颌骨重建假体”己通过国家食品药品监督管理总局产品审评并获