洋葱数学宣布完成C轮融资 君联资本与腾讯共同投资

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，理科辅导教育平台洋葱数学今日宣布完成C轮融资，总金额超过1.2亿元人民币，本轮由君联资本和腾讯公司共同投资。

资料显示，洋葱数学创建于2013年底，由毕业于哈佛大学计算机科学专业的杨临风、毕业于杜克大学生物科学、教育学和心理学专业的朱若辰和前创新工场“点心OS”技术管理人李诺联合创办。洋葱数学从趣味动画的初中数学课程开始，以人机交互的辅导形式专注于中小学理科领域。洋葱数学方面称，目前已累计拥有注册用户超过1400万，覆盖全国34个省级行政区中419座城市的6.3万余所中小学。

据创始人杨临风介绍，洋葱数学所定义的互联网辅导区别于绝大多数的在线辅导模式。有四个判定标准：即点燃主动学习的意愿、人工智能的即时辅导、规模化的资源共享和超低的学习费用。杨临风认为，区别于线下课堂，在线学习首先要聚焦孩子的主动学习意愿，改善大多数孩子不爱学习的习惯；其次是通过有效交互与人工智能技术即时干预，加强学习的反馈和效果。此外，互联网辅导还必须要实现教育资源共享，可同时满足上亿学生的学习需求，并且要有足够低的价格门槛。

从融资轮次上看，目前洋葱数学共完成四轮近3亿元融资。此轮融资之前，曾于2014年获得晨兴基金会A轮200万美金投资，2015年获得峰瑞资本A+轮3000万元投资，以及2017年获得StarVC、青松基金领投、峰瑞资本跟投的B轮9700万元投资。（锡安）

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