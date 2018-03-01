阿里巴巴与新加坡南洋理工大学成立AI联合研究院

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，阿里巴巴正式对外宣布，与新加坡南洋理工大学成立联合研究院，在人工智能领域开展全方位的合作。

阿里巴巴方面表示,这是阿里巴巴在海外开设的第一家联合研究机构，目前已有50位研究人员。联合研究院将结合南洋理工大学以人为本的人工智能技术，以及阿里巴巴的自然语言处理（NLP）、计算机视觉、机器学习等技术，进一步探索人工智能技术前沿，逐步提供覆盖城市交通、家庭、零售、社区、医院和疗养院等场景的人工智能解决方案，提高城市运行和管理效率.

双方还将致力于构建一个开放共享平台，创建以人工智能为重点的研发生态体系，吸纳全球人工智能领域的顶尖学者、高校和研究机构加入.

阿里巴巴集团CTO张建锋在致辞中表示，阿里巴巴一直致力于人工智能领域的技术探索和应用，“阿里巴巴实现技术普惠的战略愿景与新加坡的‘智慧国2025’计划不谋而合。我们期待，在新加坡强大的研发能力支持下进一步提升阿里巴巴在人工智能领域的技术实力，共同为全球创造未来的技术解决方案。”

“我们很高兴能与阿里巴巴合作，这是一家在过去十年通过颠覆性技术和创新在电商、电子支付、云计算和人工智能驱动的技术等领域取得重大突破的公司。”新加坡南洋理工大学副校长（主管研究）蓝钦扬教授表示。

近年来，阿里巴巴持续在超大规模分布式计算、大数据、人工智能等领域积极布局。2017年10月，马云宣布成立“面向未来”的阿里巴巴达摩院，未来投入1000亿人民币进行基础科学和颠覆式技术创新研究，希望汇聚全球顶尖科学力量，实现技术普惠，“服务全世界至少20亿人口”，解决人类面临的挑战。

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