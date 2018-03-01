外卖垃圾成隐患 环保问题渐凸显

外卖餐袋、餐盒产生的巨大消耗，已经成为不争的事实，人们在享受美味佳肴的同时，也造成了环境污染。

□记者 赵慧 黄亚楠 李庆龄 孙影影

外卖餐袋、餐盒产生的巨大消耗，已经成为不争的事实，人们在享受美味佳肴的同时，也造成了环境污染。近年，外卖APP快速发展，覆盖人群越来越广。叫外卖已成为众多消费者，尤其是年轻人、上班族习以为常的用餐方式，而外卖中的一次性餐具制品、各种塑料包装袋、纸盒也产生了大量的垃圾。许多市民用餐完毕会随手丢弃外卖包装，造成资源浪费和环境污染，外卖垃圾引起的污染也受到越来越多的关注。

外卖垃圾泛滥 多数不可降解

如今外卖已经走进了越来越多人的生活，可是外卖产生的大量垃圾以及所带来的环保问题，却引发了越来越多的思考。

市民魏女士告诉记者，日前她在外卖APP上点了两份外卖，但包装有五六层，这引发了她的思考。“一个铝箔碗、两层纸盒、两层塑料袋、一个塑料盒，外卖包装得非常严实，保温效果也很好，给人的感觉也非常上档次，但这些包装大多不可降解。”魏女士说，“如今叫外卖的用户这么多，由此产生的外卖垃圾问题也应该受到人们的重视。”

记者了解到，魏女士并非杞人忧天。据中新网报道，2017年，我国互联网餐饮外卖市场规模达358亿元，并逐渐成为更多用户的消费习惯，预计3年后用户规模将达到6亿人。如此迅猛的增长速度，如此庞大的市场规模，让外卖垃圾成为人们关注的焦点。

连日来，记者走访我市多个住宅小区，发现垃圾箱内的外卖包装十分普遍。在位于高新区黄河南路某小区的一个垃圾箱内，堆满了外卖垃圾，有塑料盒、一次性餐具、塑料袋、纸盒等。

对于外卖包装，很多市民表达了自己的看法。市民张先生告诉记者：“对于外卖包装的问题，我感觉非常纠结，包装得少了感觉食品的密闭性太差，不卫生，包装得太多又感觉有些不环保，我觉得还是应该从外卖包装的材质上去解决外卖垃圾所带来的环保问题，目前尽量选择环保的、污染少的、可回收的、易降解的包装材质。”

除了包装，外卖所配的一次性餐具也是很多人关注的焦点，越来越多的人开始思考如何才能减少外卖所带来的白色污染。

中国青年报社社会调查中心联合问卷网曾对2012名受访者进行了一项调查，75．5％的受访者已经意识到了外卖垃圾对环境的危害，41．1％的受访者愿意为外卖垃圾处理支付费用，66．9％的受访者建议推广可降解的环保餐盒，减少塑料餐盒的使用。受访者中，“90后”占19．3％，“80后”占53．2％，“70后”占20．0％，“60后”占6．2％，“50后”占0．9％，其他占0．4％。

在记者采访中，大多数消费者已经意识到了外卖垃圾所带来的环保问题，其中不少人都认为这个问题应当得到重视，更期待相关部门和平台能出台相应的办法，以减少外卖垃圾所带来的环境问题。

使用环保材料 减少“白色污染”

随着公众舆论以及商户环保意识提高，外卖包装正在发生着变化。

文峰区惠苑街经营盖浇饭的商户杨女士介绍，她的店铺主要经营盖浇饭，通常情况下，包装外卖一个一次性餐盒就够了；生意好的话，一天要接七八十单外卖，包装需要七八十个一次性餐盒，此外还有塑料袋、一次性筷子，一个月需要千余套。

刚开始做外卖生意时还不觉得，时间久了，叫外卖的人越来越多，店里在一次性餐盒、塑料袋、一次性筷子方面的消耗越来越多，杨女士觉得有些心疼：“主要是这些盒子用一次就扔了很不环保。如果是经营炒菜这类外卖的商家，一天消耗的餐盒数量至少是我们店铺的一倍，那该产生多少垃圾呀？”

从去年开始，杨女士开始有意从网上购买环保材质的餐盒。“虽然贵一点，但是我觉得为了减少外卖包装所产生的环境污染，值得！”她说。

与杨女士有相同想法的商户越来越多，记者注意到不少商户会选择一些相对环保的纸质餐盒来盛米饭这类主食。在万达金街经营炸鸡生意的梁先生告诉记者：“纸质餐盒一方面吸油性比较好，餐品送达时候不会出现油腻腻的情况，其次这类包装比较特别，容易让顾客记住，再者就是环保，比较容易降解。”

部分外卖平台方面也意识到了环保问题，纷纷采取措施。

在我市目前最受欢迎的一家外卖平台上，记者注意到在下单时多了一项关于餐具的选择，消费者下单时可根据情况选择是否需要餐具。“一些在家点外卖或者有自备餐具习惯的消费者可以选择这个选项。”该外卖平台的外卖小哥说。

该外卖平台负责人此前也对媒体表示，他们很早就对行业涉及的环保问题有所考虑，此前相继启动了绿色外卖联盟、青山计划以及设立青山基金。未来将进一步提升用户的参与度和环保意识，包括选用非塑料餐盒、回收餐具等。

尽管已经意识到环保问题，不少外卖商家以及外卖平台也都纷纷采取措施，但是不可否认的是，在实际操作中还是存在一些问题。

“目前，在开展外卖服务的商家中，意识到环保问题并愿意为之采取措施的商家还是少数。”杨女士说，此外她通过网络所购买的环保包装盒，由于缺乏相关部门有效监管，所以很难确定是不是真的环保。杨女士直言：“如果有关部门不能做到有效监管，商家购买环保包装盒的行为只是花钱买一个心理安慰。”

另外，在实际点餐中，记者也发现外卖平台推出的“不需要商家提供餐具”选项并没有推行到位。记者三次通过外卖平台点餐均选择了“不需要商家提供餐具”，但是每次都附送了一次性筷子和勺子。

杜绝外卖垃圾 需要多方努力

电商、快递、外卖等新业态持续快速发展，塑料垃圾污染的严重性可谓触目惊心。根据此前媒体报道，业内数据调查显示每10个中国人中就有3个是外卖用户。有环保组织调研发现，每单外卖平均会消耗3．27个一次性塑料餐盒（杯），这意味着外卖每天消耗的餐盒超过6000万个，以每个餐盒5厘米高计算，摞起来高度相当于339座珠穆朗玛峰。

外卖垃圾处理难已经成为环保领域值得关注的问题。那么有什么好的方法可以有效防治外卖所产生的污染问题？就这一问题，记者采访了安阳师范学院的有关专家。

“外卖产生的环保问题，根本原因在于治理主体缺失。要让相应的责任主体切实担负起职责，主导制定和实施积极有效的措施，整合外卖餐饮行业和社会各方资源，形成‘环保外卖’合力。”上述专家表示，店家只管做，平台只管卖，外卖小哥只管送，订餐者吃完就往垃圾桶里扔的现状需要改变。

首先，作为销售方――外卖餐饮企业和平台应当承担外卖垃圾治理的主要责任。餐饮商户应尽量使用可降解的环保餐盒，外卖平台更要积极承担起责任，提高商家入驻门槛、对餐饮企业使用环保餐盒作出严格限定。

其次，需要环卫部门在垃圾分类下功夫。外卖餐盒、餐具过度使用造成污染，也凸显了垃圾分类管理系统存在的缺陷。当前外卖塑料餐盒、餐具的使用一时难以改变，那就要加强垃圾分类。同时，可以尝试通过给予补贴等办法，让一些企业参与到外卖垃圾回收中，让更多外卖垃圾变废为宝。

再者，消费者应当树立环保意识。在享受网络订餐便利的同时，每个人都应有环保意识，对能够进行二次利用的材料，尽量循环利用。

一些市民也向记者提供了解决环保垃圾的建议。

市民郭先生认为：“现在很多外卖包装都是塑料制品，有关部门可以向商家或者外卖平台就有偿使用的塑料包装进行征税，这部分税收交给有关部门，用于外卖垃圾的处理和回收。”

“我们能否从科技方面突破这个问题，比如加大进行环保餐具研发，国家可以投入一些经费和精力研发环保餐具。另外，能否有企业专门做餐具回收、设计、清洗。如果外卖餐具可以重复利用，就能够减轻对环境的污染。”网友“云海”通过微信留言向记者表达了自己的看法。

市民于女士表示：“目前在外卖平台点餐有‘不需要商家提供餐具’的选项，那么是不是可以对选择‘不需要商家提供餐具’的订餐者减免一定费用？在对商家的评价机制上，能否多一项‘是否做到了适度包装以利于环保’。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210102-1.html

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