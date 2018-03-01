分布式光伏被看好 争市场要靠降低成本

2017年光伏发电市场规模快速扩大，大幅超预期。业内不少光伏企业仍对市场保持乐观，但业内专家表示，光伏行业近两年的高速增长态势恐难持续。光伏企业比拼还要靠

2017年光伏发电市场规模快速扩大，大幅超预期。业内不少光伏企业仍对市场保持乐观，但业内专家表示，光伏行业近两年的高速增长态势恐难持续。光伏企业比拼还要靠技术创新降低成本，逐步实现平价上网。

国家能源局数据显示，2017年光伏发电新增装机5306万千瓦，其中，光伏电站3362万千瓦，同比增长11％；分布式光伏1944万千瓦，同比增长3．7倍。

从新增装机布局看，由西北地区向中东部地区转移的趋势明显。华东地区新增装机1467万千瓦，同比增长1．7倍，占全国的27．7％。华中地区新增装机为1064万千瓦，同比增长70％，占全国的20％。西北地区新增装机622万千瓦，同比下降36％。分布式光伏的发展继续提速，浙江、山东、安徽三省分布式光伏新增装机占全国的45．7％。

不少光伏企业仍对市场保持乐观。为加快行业进步，单晶龙头隆基股份结合自身多年来积累的生产技术和成本控制优势，拟在未来3年扩建单晶硅片产能，以满足行业下游用户日益增长的需求。公告显示，隆基将稳步扩大单晶硅片产能，在2017年底单晶硅片产能达到15吉瓦基础上，力争2018年底达到28吉瓦，2020年底达到45吉瓦。通威股份也宣布，将根据市场需求情况，在未来3年至5年内逐步建成投产共计20吉瓦的高效晶硅电池生产项目。

2018年光伏市场是否还能保持高速增长备受关注。中国水利水电规划设计总院副院长易跃春表示，近年来光伏产业快速发展，随着技术进步、产业提升，行业将保持相对稳定增长。当然，最近两年的高速增长态势也难以持续。

隆基乐叶光伏科技有限公司总裁李文学表示，效率与成本始终是光伏产业发展的关键词，技术创新是核心，提升效率是关键，不断降低成本是所有光伏企业的追求。

数据显示，2017年全球太阳能领域投资达2万亿元，中国超过3500亿元，是能源类投资的热门板块。过去8年，光伏成本下降了90％，目前中国的光伏发电正在快速成长壮大，逐步向主流能源迈进。

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