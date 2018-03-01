浅析金属切削机床的发展优势

金属切削机床是机床中的一个重要分类，在加工生产中具有重要作用。从近几年数据来看，金属切削机床在机床产品中也是独占鳌头，可以说在一定程度上金属切削机床的

金属切削机床是机床中的一个重要分类，在加工生产中具有重要作用。从近几年数据来看，金属切削机床在机床产品中也是独占鳌头，可以说在一定程度上金属切削机床的发展趋势代表了机床行业的发展趋势。那么金属切削机床这个重要的机床大类在具有哪些发展优势？跟着小编一起来看看吧。

制造业发展 金属切削机床市场潜力巨大

从2017年开始，“中国制造2025”、“智能制造”、“工业4.0”等词语频繁出现在人们的眼前，而这些词语都在向我们传递一个信号：中国要大力发展制造业。机床作为工业母机，和众多行业有千丝万缕的关系。制造业发展，机床众多上下游迎来发展机遇，也给机床行业带来了一个庞大的潜在市场，其中由以金属切削机床表现最为明显。

根据2017年的数据来看，金属切削机床的产量相较于2016年增长了7．7％（2017年10月的数据）。机床行业处于回暖期，从这个角度看金属切削机床的增长势头在未来保持的可能性很大。而且从金属切削机床的下游来看，我国汽车、电子、船舶等行业处于上升阶段，对于金属切削机床的需求还有很大的增长空间。所以综合分析，未来金属切削机床的市场发展空间巨大。

政策支持 金属切削机床具有良好的发展环境

在2017年，多项政策指名发展机床行业。工信部在2017年年初发布的《国家新型工业化产业示范基地2017年工作要点》中明确指出要依托国家示范基地，发挥包括高档数控机床在内的十大领域在“四基”领域的重要作用。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》也提出了中国今后要重点发展的16个重大技术装备领域。这些政策中，无论是明确指出发展机床行业，还是发展如工业机器人、船舶、轨道交通等机床下游产业，都对机床的发展非常有利。政策的支持为机床行业创造了一个良好的发展环境。而机床行业的优势，无疑也是金属切削机床的发展优势。

应用范围广 自身竞争优势明显

前面分析了金属切削机床发展的外部有利因素，现在从金属切削机床自身分析看看。根据前瞻产业研究院整理的数据来看，金属切削机床在全球机床产品分布中占到了五成以上，足见其应用之广。事实上，金属切削机床的应用的确非常广泛，小到3C数码，大到航空航天，都能见到它的身影。广泛的应用范围带给了金属切削机床极大的市场耐性，单一行业市场波动很难对其产生较大的影响。这种特性给予了金属切削机床较强的市场竞争力，使它可以根据下游发展调整自己的产品针对性，从而保持自己的发展优势。

来自前瞻产业研究院

下游市场需求大，政策环境良好，自身应用范围也非常广，这些优势使得金属切削机床发展空间很大。如果我国金属切削机床能提高技术水平，更好的适应市场需求，相信在未来的发展会越来越好。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210105-1.html

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