机床外企纷纷看好中国机床市场前景

一直以来，在华机床外企是我国机床行业的重要组成之一。据国家统计局资料显示，中国机床工具行业4000多家企业中，港澳台和外商控股企业的比例在10%以上。

一直以来，在华机床外企是我国机床行业的重要组成之一。据国家统计局资料显示，中国机床工具行业4000多家企业中，港澳台和外商控股企业的比例在10％以上。其中在中国建有直营工厂的主要有德国的德马吉、斯莱福临，日本的三菱电机、沙迪克，美国哈挺、哈斯，瑞典山特维克、山高，韩国的斗山等企业。这些企业在国内获取劳动力、市场的同时也带来了大量的资金以及技术的支持，为国内机床市场的发展做了很大贡献。

虽然过去几年受全球经济下行的影响，我国机床市场遭遇了市场不景气、发展缓慢等诸多问题。但在2017年的一整年中，我国机床市场整体呈回暖状态，需求总量下降趋缓、趋稳，有进入底部运行的趋势，并且需求结构快速升级，数控化、自动化、智能化和高精高效加工制造技术快速占据消费主导地位。在这种情况之下，外企纷纷表示看好中国机床市场的前景，并加强了本地化布局。

今年年初，德国的高端制造业企业埃斯维机床有限公司就积极布局中国市场。在看到了重庆永川区近年来的快速发展和重要的区位优势后，埃斯维机床在永川投资建设机床整机生产基地项目，希望借此进一步拓宽企业发展之路。埃斯维在中国的战略性布局，说明其对中国市场的重视以及对中国未来市场的看好。

巨头企业积极进驻中国市场并不只此一例，不久前，德国埃马克集团也宣布成立重庆机械有限公司，这是埃马克集团在中国的第二家市场和技术服务公司。

“中国是最大最有潜力的市场”，德马吉机床企业的施密特博士在采访中说到，“要想真正开拓亚洲市场，就必然选择中国这个最重要的市场。”为此，德马吉调整亚太地区的战略重心，将亚太总部由原来的新加坡迁往中国上海。

在过去的2017年中，在华外企的整体营业状况较好。据数据显示，2017年在华外企大多数都收获颇丰，多家企业实现了30－50％的增长。其中，2017年西门子业绩整体增长40％，高端产品业务猛增60％；三菱电机和雄克公司2017年在华业务分别增长30％和40％。在机床主机企业中，DMG MORI和MAZAK都在2017年实现了较好增长，前者甚至达到了近几年的峰值，增幅30％；ABB的在华业务猛增了30％多，2018年1月的订单就已达到2017年1－2季度的水平。从外企的盈利中可见中国机床市场目前正处于恢复性增长阶段，后续的发展应会更加明朗。

总体而言，机床外企对中国机床市场未来发展的乐观态度，一方面来自于中国市场本身拥有巨大的潜力和吸引力，另一方面则是在高端制造技术占消费主导地位之后，国内的机床企业缺乏明显的竞争力，使外企获得更多机遇。所以在促进技术升级、加快结构调整、增强竞争力方面国产企业还亟需努力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210106-1.html

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