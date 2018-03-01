你真的会扔垃圾吗？

垃圾在日常生活中再常见不过了。不过，你恐怕很难意识到，因为自己的一个无心的举动，这些看似无用的废品竟然会对别人造成严重的伤害……

垃圾在日常生活中再常见不过了。不过，你恐怕很难意识到，因为自己的一个无心的举动，这些看似无用的废品竟然会对别人造成严重的伤害……

除夕夜，浙江一名环卫工人在清理垃圾时，双手被垃圾中的一瓶强酸化学品腐蚀。

从视频图片看，清洁工人的手受伤很严重……

看着都疼！

对此，浙江省金华市浦江县城市管理行政执法局官方微博呼吁：“不要乱扔垃圾特别是有毒有害的物品！”

那么问题来了

你真的会扔垃圾吗？

据人民网报道，城市固体废弃物主要包括以下几大类：生活垃圾、建筑垃圾、园林绿化垃圾、餐厨垃圾、工业废物和医疗废物。其中，与我们的生活最密切相关的就是生活垃圾。

生活垃圾有哪些？

生活垃圾指的是日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为垃圾的固体废物。例如日常生活中丢弃的剩饭剩菜、旧衣服、塑料袋、废纸屑、废旧电池、废旧灯管、碎玻璃、旧家具等。

生活垃圾有哪些危害？

生活垃圾对人类生活和环境有非常大的影响和危害，包括大量占用土地，污染空气，污染水源，传播疾病等。

生活垃圾都去了哪里？

生活垃圾是最具潜力的“城市矿藏”，垃圾的回收处理和循环利用具有重要价值。

垃圾最终的末端处理有几种不同的方式，一般有垃圾回收处理、循环利用、焚烧发电、卫生填埋、生化处理等。不管是哪种方式，都要符合减量化、资源化、无害化的原则。

垃圾填埋费用低、方法简单，但存在的问题也最突出：一是会消耗大量土地资源，二是对环境破坏大。

目前世界上主要发达国家都将焚烧作为垃圾处理的首选。近几年，中国垃圾焚烧发电项目建设速度正在加快，规模也在不断扩大，垃圾焚烧打开了循环经济之门。

垃圾焚烧发电厂

在这些生活垃圾中，腐蚀环卫工人双手的属于有害垃圾。

什么是有害垃圾？

废旧灯管等有害垃圾若随意丢弃，会对环境造成很大威胁。

有害垃圾的主要包括废电池，废荧光灯管，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。

有害垃圾的危害还有很多

有害垃圾的危害不容小觑。

就废弃灯管来说，据《南京日报》介绍，现行工艺制作的节能灯中大都含有化学元素汞，一只普通节能灯约含有0．5毫克汞，如果1毫克汞渗入地下，就会造成360吨的水污染。汞也会以蒸气的形式进入大气，一旦空气中的汞含量超标，会对人体造成危害，长期接触过量汞可造成中毒。

就过期药品而言，大多数药品过期后容易分解、蒸发，散发出有毒气体，造成室内环境污染，严重时还会对人体呼吸道产生危害。过期药品若是作为生活垃圾处理，会造成空气、土壤和水源环境的污染。

有害垃圾到底该往哪扔？

安徽省淮北市一社区内分设可回收、不可回收、厨余垃圾和有害垃圾的垃圾箱。

如果看到图中这种红色的垃圾桶，就是可以投放有害垃圾的地方了。一些城市为了鼓励垃圾分类，还通过多种创新方式来与市民互动，宣传环保知识，现场引导市民合理投放有害垃圾。

学会正确扔垃圾，不仅能减少伤害，更能保护环境、加强生态文明建设，实现绿色发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210109-1.html

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