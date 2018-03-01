5分钟速览2月自动化市场大事

韩国平昌冬奥会闭幕式现场，由张艺谋执导的“北京8分钟”再次惊艳了世界。4台来自新松的移动机器人和24名舞蹈演员的倾力演出将整个演出推向了高潮。

一眨眼，只有28天的2月份，已经结束了。讲真，其实用两个字就能够把2月份的大事说清楚。那就是：

过年！

不管是法定的节假日，还是公司的额外假期福利；不管是浩浩荡荡的旅游出行，还是家人团聚的促膝谈心，这些天，没有工作的日子，确实是比较嗨皮。

再反观贵圈，也是一股浓郁的年味儿袭来：相比于长期霸屏的收购合作，这回，大荧幕的亮相，拿遍各个奖项，也在本月的大事记中占据很大的一部分位置。

快来~如下20条新闻，带你阅尽2月份贵圈的“年味儿”。

【活动&热点】

第十六届中国工业自动化及智能化年度评选正式揭晓

历时两个多月，第十六届中国工业自动化及智能化年度评选终于告一段落，获奖名单新鲜出炉！作为工控圈内顶级的奖项之一，从人物到产品、从示范项目到热点新闻、从创新项目到发展经验，一年一度的中国工业自动化及智能化年度评选几乎囊括了本年度业内所有的“当红聚焦点”。当然，不止这些，主会场的研究报告+分会场的干货案例，2018年3月16日，坐标北京万达文华酒店，2018CAIMRS，我们等你来！

海尔COSMOPlat成全国首家国家级工业互联网示范平台

由海尔自主研发、具有中国自主知识产权的工业互联网平台COSMOPlat获批国家发改委“基于工业互联网的智能制造集成应用示范平台”，成为全国首家国家级工业互联网示范平台。至此，在全球探索工业互联网的浪潮中，中国工业互联网正式有了“国家名片”。在推动新旧动能持续转换的进程中，COSMOPlat将以国家级平台身份带动中国制造业创新要素加速流动，在全球范围内抢占制造业智能化转型制高点。

新松机器人亮相“北京8分钟”

韩国平昌冬奥会闭幕式现场，由张艺谋执导的“北京8分钟”再次惊艳了世界。4台来自新松的移动机器人和24名舞蹈演员的倾力演出将整个演出推向了高潮。传统而又富有底蕴的中华文化与现代而又充满魅力的人工智能在这里实现了完美融合，为世人展示了一个快速发展、科技担当、海纳百川的当代中国。

央视《大国重器》（第二季）开播

中央电视台纪录片《大国重器》（第二季）在京举行开播仪式。因为这部片子以全新的视角，带来大气磅礴的国之重器“英雄谱”，赶建设现代化经济体系的大潮，续写实业强国传奇。倡导并指明了“中国制造”和中国实体经济发展的方向。

2月26日至3月5日，《大国重器》（第二季）会在中央电视台财经频道将在每天21：15分黄金时段推出，感兴趣的可以看看呦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210110-1.html

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